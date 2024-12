Bomba de calor com inteligência artificial é capaz de reduzir a fatura de energia em 80%

Uma startup britânica apresenta a primeira bomba de calor com inteligência artificial do mundo. Esta revolução tecnológica é capaz de reduzir faturas energéticas em mais de 80%.

Wondrwall: a primeira bomba de calor com inteligência artificial

A empresa britânica Wondrwall Group lançou no mercado a primeira bomba de calor equipada com inteligência artificial (IA), prometendo redefinir as possibilidades de eficiência energética com baixas emissões de carbono.

Esta inovação representa uma mudança significativa para a empresa, que anteriormente se focava em sistemas de aquecimento por infravermelhos e elétricos diretos. Segundo a empresa, trata-se do “sistema de bomba de calor mais inteligente do mundo”.

Inovação tecnológica para reduzir custos e consumo

Esta bomba de calor aerotérmica destaca-se pela capacidade de reduzir o consumo de energia, diminuir os custos operacionais e apoiar a flexibilidade da rede elétrica, representando um marco na eficiência de aquecimento de baixas emissões. O sistema está totalmente integrado no Sistema de Gestão Energética Doméstico (Home Energy Management System - HEMS, na sigla em inglês), impulsionado por IA, permitindo que uma casa alcance um consumo líquido zero de eletricidade.

O HEMS funciona ao aprender sobre o desempenho térmico da habitação, os padrões de consumo energético e as preferências dos utilizadores, utilizando tecnologia de sensores. Assim, ajusta o uso de energia de acordo com a ocupação e o comportamento dos habitantes, equilibrando conforto e eficiência.

Características principais da bomba de calor

Modos de funcionamento:

Refrigeração : entre 14 °C e 45 °C;

: entre 14 °C e 45 °C; Aquecimento : entre -15 °C e 45 °C;

: entre -15 °C e 45 °C; Água quente sanitária: entre 25 °C e 45 °C, com temperatura de saída de água entre 20 °C e 65 °C.

Otimização através de IA:

Ajuste automático às perdas térmicas do edifício;

Compensação preditiva com base nas condições meteorológicas;

Adaptação da procura energética para satisfazer as exigências da rede elétrica sem comprometer o conforto.

Impacto nos lares e no setor da construção

De acordo com a Wondrwall, esta inovação pode revolucionar o mercado para proprietários de habitações e construtores. Ao combinar o HEMS com controlos inteligentes da bomba de calor, os custos energéticos podem ser reduzidos até 80% em comparação com propriedades similares equipadas com bombas de calor padrão.

Mark Lufkin, Diretor de Produto da Wondrwall, afirmou que os testes iniciais mostram um elevado potencial para alcançar poupanças significativas e ultrapassar os padrões de eficiência energética definidos pelo Future Homes Standard do Reino Unido. Além disso, a empresa pretende fomentar a colaboração na indústria ao abrir a sua plataforma HEMS a todos os fabricantes de bombas de calor, promovendo soluções conjuntas para os desafios climáticos.

Colaboração para uma transição energética sustentável

Ao abrir o seu sistema a outros fabricantes, a Wondrwall pretende acelerar a transição para habitações inteligentes e independentes de fornecedores de tecnologia específicos. Esta abordagem não só cria um ecossistema mais inclusivo, como também ajuda a cumprir os objetivos de sustentabilidade exigidos pelos padrões do Future Homes Standard.

Daniel Burton, CEO do Wondrwall Group, reafirma o compromisso da empresa no desenvolvimento de produtos e serviços que impulsionem a adoção de tecnologias neutras em carbono. Burton destaca que a abertura da API do HEMS representa um marco para a indústria, demonstrando como a colaboração pode desbloquear o potencial das tecnologias inteligentes no setor energético.

Um futuro mais sustentável

Com esta bomba de calor inovadora equipada com IA e o foco em colaboração intersetorial, a Wondrwall reforça o seu papel de liderança na transição para um futuro sustentável. Ao integrar sistemas inteligentes nas habitações, a empresa não só melhora a eficiência energética, como também oferece uma solução prática para reduzir as emissões de carbono a nível global.

A tecnologia da Wondrwall não só traz benefícios económicos e ambientais, como também redefine o que é possível em termos de eficiência energética, marcando um avanço significativo rumo a um modelo energético mais limpo, acessível e sustentável para todos.