SpaceX consegue pousar propulsor do fogetão Starship (com vídeo)

Muitos se tem falado sobre Elon Musk, viagens espaciais e a significativa evolução da tecnologia. Hoje foi um dia que ficará para a história. A SpaceX conseguiu pousar o propulsor do foguetão Starship, podendo assim ser reutilizado.

Foi hoje! SpaceX consegue passo importante para exploração espacial

Foi este domingo que a SpaceX conseguiu algo que já procurava há algum tempo. A SpaceX conseguiu pousar com sucesso o propulsor (designado de Super Heavy) do foguetão Starship, um passo fundamental para a evolução e se começar a pensar nas viagens espaciais comerciais. Conseguindo a SpaceX o regresso com sucesso do propulsor, este pode ser reutilizado. De referir que o Super Heavy é um propulsor com 33 motores.

Segundo as informações, além do feito, a SpaceX também conseguiu aterrar, de forma controlada, a nave no Oceano Índico.

Este foi o quinto voo de testes e a primeira tentativa de conseguir que propulsor fosse "apanhado" utilizando os braços robotizados gigantes da plataforma de lançamento.

A SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) é uma empresa americana de exploração espacial fundada por Elon Musk em 2002. A empresa tem como objetivo reduzir os custos de acesso ao espaço e, eventualmente, possibilitar a colonização de Marte.

A SpaceX destacou-se já por vários feitos tecnológicos e inovações no setor aeroespacial, como o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis.

A Starship é uma nave de próxima geração, desenvolvida pela SpaceX, com o objetivo de ser totalmente reutilizável e capaz de realizar missões espaciais de longa distância, como viagens à Lua, Marte e além.