900 carros Tesla dão espetáculo de luzes na Finlândia

Os carros da Tesla têm alta tecnologia e só por aí conseguem fazer coisas que os outros não conseguem. Já imaginou 900 carros Tesla a dar "show" de luzes? Aconteceu na Finlândia.

Foi na Finlândia que os promotores de um evento diferente conseguiram mais um título para os elétricos da Tesla. Basicamente, foi um espetáculo de luzes dos automóveis sincronizados com música, proporcionando um enorme espetáculo. Com este feito... conquistaram o novo recorde do maior espetáculo de luzes da Tesla.

Depois de 700 carros em 2023, desta vez conseguiram juntar cerca de 900 carros que deram um "show" de luzes.

Veja o vídeo seguinte para ter a noção do "espetáculo...

Segundo as informações, no total foram exatamente 902 veículos da Tesla. Toda a sincronização de luzes nos vários veículos foi feita através da funcionalidade Light Show que transforma o carro numa verdadeira atração de entretenimento, permitindo que execute um espetáculo sincronizado de luzes e música. Durante o show, os faróis, piscas e outros elementos luminosos do veículo "dançam" ao som de uma trilha sonora, criando uma experiência visual impressionante

No vídeo seguinte é possível e ter uma noção mais real do enorme espetáculo.