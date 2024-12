Apps dos bancos podem deixar de funcionar se Android não tiver atualizações de segurança

A Google tem uma aposta grande no Android, em especial no que toca à segurança dos utilizadores e dos seus dados. Nem sempre estes estão no smartphone e são acedidos e geridos por apps instaladas. Para garantir os mais elevados padrões neste campo, qualquer app dos bancos podem não funcionar se Android não tiver atualizações de segurança regulares.

Ao longo dos últimos anos, a Google tem trabalhado para melhorar a segurança do seu sistema operativo móvel, o Android. Uma boa prova disso é que a empresa de Mountain View apresentou duas novas funcionalidades anti-roubo que ajudam a proteger os dados mais privados.

Agora, seguindo essa mesma estratégia, a Google acaba de implementar uma nova funcionalidade de segurança. Esta pode fazer com que as apps dos bancos deixem de funcionar no smartphone caso este não receba atualizações de segurança regulares.

Tal como foi revelado, a Google anunciou recentemente através do seu blog para programadores Android que fez uma alteração na API Play Integrity. Esta verifica a autenticidade de software e dispositivos para proteger operações confidenciais, o que permite que as apps bancárias restrinjam algumas funções.

Estas estão relacionadas com dados pessoais caso detetem que o smartphone não recebe atualizações de segurança há muito tempo. Assim, a API Play Integrity irá perguntar ao sistema operativo se o smartphone é suficientemente seguro para executar determinadas funcionalidades e dar-lhe uma resposta atualizada.

Este veredicto permitirá que uma app de qualquer banco confirme se o smartphone Android cumpre a integridade básica exigida pela API. Assim, deve saber que um telemóvel Android “cumpre com uma forte integridade” se tiver recebido uma atualização de segurança no último ano. Caso contrário, as apps dos bancos poderam bloquear algumas funcionalidades ou até mesmo deixar de funcionar por completo.

A Google confirmou que os programadores Android poderão integrar esta nova funcionalidade de segurança nas suas aplicações a partir de hoje. Será automaticamente ativada para todos os utilizadores em maio de 2025. Da mesma forma, também confirmou que, inicialmente, esta medida de segurança irá aplicar-se apenas a aplicações financeiras, governamentais e comerciais.