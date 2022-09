88 unidades do Hyundai i20 com “mão” e selo de Miguel Oliveira

Começamos por dizer que não, este modelo já não tem mais unidades disponíveis. Vendeu bem e as 88 unidades... não chegaram para as encomendas. Contudo, ainda tivemos a oportunidade de lhe meter as mãos e sentir o que vale o Hyundai i20 Miguel Oliveira. Esta foi uma edição limitada e exclusiva, que atribui a cada uma das 88 unidades detalhes alusivos a um dos representantes portugueses no MotoGP.

Um carro pintado de azul intenso e apetrechado com equipamentos exclusivos, com assinatura de Miguel Oliveira... esteve connosco e foi muito interessante.

Um pequeno, mas nervoso Hyundai i20

O piloto de MotoGP Miguel Oliveira é embaixador da Hyundai há cerca de três anos e, para celebrar essa parceria, a Hyundai decidiu dedicar-lhe uma edição limitada e exclusiva do seu i20 1.0 T-GDI. Esta máquina, a terceira geração deste modelo, chegou aos clientes munida de equipamento exclusivo e um kit de oferta escolhido pelo português.

No entanto, para quem quer um carro dinâmico, com consumos aceitáveis para os tempos que correm, o i20 oferece propostas muito interessantes, mesmo as que não são pintadas com o 88.

O CEO da Hyundai Portugal, Sérgio Ribeiro, partilhou na altura que o lançamento o i20 Miguel Oliveira "é um sonho tornado realidade e o fruto de uma relação feliz e duradoura" entre a Hyundai Portugal e o piloto, que se envolveu totalmente na construção e personalização destas 88 unidades exclusivas.

Miguel Oliveira assinou a terceira geração do Hyundai i20 1.0 T-GDI

Com a Hyundai desde 2018, Miguel Oliveira assinou um modelo com características pensadas para o dia a dia e de alta performance. Além disso, este i20 1.0 T-GDI está equipado com um motor 1.0 de 100 cv, jantes exclusivas em liga leve 17’’, sensores dianteiros e traseiros, faróis full LED, dupla saída de escape com uma sonoridade única e desportiva, vidros traseiros escurecidos, pedais em alumínio, estofos desportivos e chave inteligente.

Sim, por onde passamos com ele... deu nas vistas. Tornou-se distinto no meio do convencional nas estradas.

Quando olhamos para este Hyundai i20 vemos que a marca sul-coreana teve o cuidado de o envolver num revestimento em “Intense Blue”, uma cor exclusiva escolhida pelo piloto de MotoGP, e adornado com detalhes, como riscas dinâmicas na traseira, a branco, etiquetas laterais alusivas à identificação da versão e centros das jantes com o número 88.

O carro tem personalidade, o tamanho e agilidade encaixam perfeitamente num cenário urbano, com as nossas estradas cada vez mais povoadas.

No interior, importa destacar o ar condicionado automático, banco do condutor com ajuste em altura, volante em pele, cruise-control, alerta de faixa de rodagem e de arranque do veículo à frente.

Traz um útil ecrã central tátil de 8’’, painel de instrumentos digital, controlo de arranque em subida, sensores de parque à frente e atrás, câmara traseira, aviso de colisão dianteira, assistente automático de máximos e travagem autónoma de emergência.

Com cinco portas e lugar para cinco pessoas, este Hatchback da Hyundai tem 4.040 mm de comprimento, 1.775 mm de largura, 2.580 mm de distância entre os eixos e 352 l de capacidade de mala.

Portanto, além de ter alma de desportivo, 5 pessoas e bagagem cabem perfeitamente.

Piloto português não deixou os condutores de mãos a abanar

Para que não restem dúvidas relativamente à assinatura de Miguel Oliveira, o Hyundai i20 1.0 T-GDI dedicado a si conta com um badge que permite identificar o número da série limitada de 88 unidades, o apoio de cabeça dos bancos desportivos e os tapetes com o número 88.

Estou muito feliz com o resultado. O Hyundai i20 Miguel Oliveira é um carro para todos, mas ao mesmo tempo exclusivo por ter apenas 88 unidades personalizadas com aquilo que eu gosto. Desde o início da minha relação com a Hyundai Portugal, em 2018, que tínhamos vontade de criar em conjunto algo único e diferenciador. O Hyundai i20 Miguel Oliveira combina o ADN da Hyundai com a minha identidade de forma a equipar a rigor o condutor de cada unidade.

Referiu o piloto português.

O exemplar n.º 88 foi atribuído a Miguel Oliveira, ao passo que o primeiro foi leiloado numa iniciativa solidária.

