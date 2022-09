Venham conhecer o Macabre Museum?

Os Different Monster Studios convidam todos os jogadores a visitarem o Macabre Museum, o seu próximo jogo.

Trata-se de um titulo de aventura, exploração e terror, passado no calmo e inofensivo ambiente típico de qualquer museu. Pode ser divertido... e assustador!

Segundo as palavras dos responsáveis pelo jogo, Macabre Museum é um título eletrizante de terror e aventura no qual os jogadores são convidados a fazer um passeio aterrorizante para além dos limites do tempo e do espaço.

O jogador quando entrar pelas portas do Museu Macabre vai automaticamente ver-se absorvido pelo ambiente do museu e pelas histórias que tem expostas.

Ou seja, o jogo vai apresentar várias experiências inspiradas pelos Mundos de aventura e exploração que cada exposição apresenta. Seja no Antigo Egito, seja na Mesoamérica Histórica... o jogo será uma aventura pelo tempo e pelo Espaço na descoberta desses mundos há muito perdidos.

No entanto, nem só aventura e exploração o Macabre Museum tem para oferecer. À medida que o jogador vai descobrindo os segredos destes universos em exibição, algo mais vai descobrir. Vai descobrir que com eles também surgem perigos e ameaças bem reais... e o terror começa.

A fuga do Macabre Museum pode ser feita cooperativamente com até 4 jogadores, tendo de trabalhar em conjunto para ultrapassar cada desafio ou obstáculo que pode surgir sob a forma de um monstro ou de um quebra-cabeças desafiante.

E obstáculos não faltarão. Câmaras inundadas, torres em chamas são apenas alguns exemplos dos cenários de onde os jogadores terão de conseguir escapar. E depois há as armadilhas espalhadas pelo caminho que nos podem matar rapidamente quando fugimos de alguma aberração ou monstro.

E por falar em monstros, estejam, descansados que a maior parte daqueles que se conseguem lembrar e associar a um museu, estarão presentes. Ao nos aventurarmos noutros mundos entramos nos seus territórios e teremos de lutar (ou esconder) para sobrevivermos. Múmias, Minotauros, serão alguns dos monstros que nos serão lançados pelo caminho.

Mas além desses inimigos mitológicos, também haverão outros bem terrenos. Por exemplo, cardumes de piranhas, invasões de aranhas gigantes, vagas de escaravelhos e muitas outras criaturas também poderão marcar presença quando menos esperamos.

O objetivo é claro: escapar de cada Exibição do Museu e para tal os jogadores terão de encontrar uns cristais mágicos em cada Mundo que visitarão. Parece simples, não parece?

"Todos nós, ao longo dos anos, fomos beber inspiração a alguns filmes e programas televisivos mais nostálgicos que recriavam aquela sensação de se andar num museu com receio de que, a qualquer momento algo aconteça. Que a qualquer momento uma múmia salte de um sarcófago." referiu o Director Criativo dos Different Monster Studios. “Estamos super entusiasmados em anunciar Macabre Museum e partilhar com a comunidade gamer o trabalho que temos vindo a desenvolver.”

Macabre Museum será lançado para PC ainda sem data concreta de lançamento.