Netflix vai abrir o seu próprio estúdio de desenvolvimento de jogos na Europa

Desde o ano passado que se tem falado cada vez com mais frequência da aposta da Netflix no segmento dos jogos. E em agosto ficou claro que este é um objetivo bem definido pela empresa que ainda é líder no setor de streaming de conteúdos.

Agora, de acordo com as informações reveladas, a Netflix vai continuar a criar videojogos para ter na sua plataforma e vai também abrir o seu próprio estúdio de design na Europa, mais concretamente na Finlândia.

Netflix vai abrir o seu estúdio de jogos em Helsínquia

À medida que cresce enquanto serviço de transmissão de conteúdos, a Netflix também vai tento cada vez uma maior concorrência, e isso é verificado através dos vários serviços do género que existem atualmente no mercado, como o Disney Plus, Amazon Prime, HBO, entre outros. Como tal, a empresa também está empenhada em apostar no crescimento noutros segmentos de forma a alargar o leque de ofertas para os seus clientes. E um desses serviços é o mundo dos jogos.

Para isso, a empresa pretende não só ter esses conteúdos na sua plataforma, como também está focada no próprio desenvolvimento dos jogos. Como pontapé de saída, a Netflix já havia adquirido três estúdios, mas agora está decidida a criar o seu próprio estúdio em território europeu.

A empresa anunciou no seu site oficial a novidade e o estúdio será então aberto em Helsínquia, na Finlândia. Para já ainda não se sabe que género de jogos aqui serão desenvolvidos, mas a Netflix adianta que estes serão originais e estarão livres de anúncios ou compras na app.

Ou seja, parece que o plano da Netflix é então criar jogos exclusivos que sejam depois acedidos através da sua plataforma, necessitando então o utilizador de estar registado na mesma. E estes jogos não estarão disponíveis noutros serviços como, por exemplo, a Steam.

O novo estúdio finlandês será gerido por Marko Lastikka, que é alguém que conhece muito bem o setor dos jogos, uma vez que que já foi diretor e produtos executivo da Electronic Arts e vice-presidente e CEO da Zynga.

A Netflix já conta com três estúdios, o Night School Studio, o Oxenfree e o Next Games, este último adquirido neste ano de 2022. Estes três estúdios também se encontram em Helsínquia, próximas da localização do novo estúdio interno. Segundo a empresa, é na capital da Finlândia que se encontram alguns dos melhores talentos do mundo dos jogos.