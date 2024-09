Carros elétricos: 4 tipos de tomadas para carregamento

O segmento dos carros elétricos tem vindo a crescer, assim como o ecossistema de carregamentos. No entanto, tal como acontece em outros segmentos, ainda não há uma uniformização. No que diz respeito ao carregamento de carros elétricos, existem quatro tipos de tomadas. Conheça-as.

Como já referimos, é possível carregar um carro elétrico numa tomada normal, no entanto, há outras soluções mais "ajustadas". Existem diferentes tipos de tomadas e conectores para carregar carros elétricos, que variam conforme o padrão regional e o tipo de carregamento (lento, semi-rápido ou rápido).

Tomadas para carregamento de carros elétricos

Tipo 1 (SAE J1772)

Este padrão é usado principalmente na América do Norte e Japão. No que diz respeito à capacidade, permite carregamento lento ou semi-rápido (AC) até 7,4 kW. É compatível com redes de corrente alternada (AC) e é comum em veículos como o Nissan Leaf, Toyota Prius Plug-in Hybrid ou Mitsubishi Outlander.

Alguns destes veículos trazem uma segunda ligação - CHAdeMO - que permitem que o carro se ligue a postos de carregamento rápido.

TIPO 2 - Mennekes

Este é o padrão mais comum na Europa. Suporta carregamento AC de até 22 kW e pode chegar a 43 kW em algumas versões trifásicas. Este tipo de tomada é usada em muitos veículos europeus, incluindo marcas como BMW, Audi e Tesla (versão europeia).

CHAdeMO

Este padrão foi desenvolvido no Japão e é bastante comum em veículos asiáticos. Permite carregamento rápido DC de até 100 kW (algumas versões mais novas podem suportar mais). Usado em carros como o Nissan Leaf e alguns modelos da Mitsubishi e Kia.

CCS (Combined Charging System)

O conector CCS permite fazer carregamentos a uma potência de até 50kW, em corrente contínua. No entanto, também permite recarga lenta (ou rápida) em corrente alternada.

Compatível com uma grande variedade de carros, incluindo modelos da Volkswagen, Audi, BMW, Ford e mais.

A escolha do conector adequado depende tanto do tipo de veículo quanto da infraestrutura de carregamento disponível no país ou região.