30º aniversário da Playstation celebrado com pompa e circunstância

A Playstation encontra-se de parabéns e para celebrar este momento (30 anos) estão prometidas muitas iniciativas, surpresas e novidades. Venham saber algumas.

É verdade. A PlayStation encontra-se prestes a celebrar o seu 30º aniversário e o momento vai ser assinalado por iniciativas especiais, eventos exclusivos e muito mais...

A Sony Interactive Entertainment anunciou recentemente que a PlayStation está prestes a celebrar três décadas de inovação e paixão pelos jogos. Para assinalar este importante marco, a marca anunciou uma série de iniciativas e eventos emocionantes para comemorar o 30º aniversário da icónica consola. Os destaques incluem o lançamento do My First GT, uma série de bandas sonoras digitais, a coleção "Shapes of Play" e muito mais.

Isabelle Tomatis, Diretora de PS VR, eSports, Marketing e Licenciamento de Periféricos da SIE, afirmou: "Queremos agradecer à nossa incrível comunidade pelo seu apoio incondicional ao longo dos últimos 30 anos. A vossa paixão tem sido fundamental para o nosso sucesso e queremos celebrar este aniversário com iniciativas que reflitam a nossa gratidão e a evolução da PlayStation."

My First GT: Para as festividades de fim de ano, a PlayStation 5 vai introduzir uma versão de teste gratuita do Gran Turismo 7, concebida para agradar a jogadores de todos os níveis. Esta versão de teste inclui alguns dos carros, pistas e eventos mais icónicos, evocando a nostalgia das primeiras experiências GT. Disponível para Playstation 5 e Playstation 4.

Bandas Sonoras Digitais: Em parceria com a Sony Music, será lançada mensalmente, de outubro a janeiro, uma série de bandas sonoras digitais para os jogos mais emblemáticos da PlayStation. Os fãs poderão desfrutar destas bandas sonoras no Spotify e noutras plataformas de música digital, incluindo a Amazon Music e a Apple Music.

As bandas sonoras incluem títulos como God of War, Twisted Metal e Starhawk. Além disso, foi lançada uma lista de reprodução especial do 30.º aniversário no Spotify.

Por outro lado teremos os Shapes of Play: Uma nova coleção de produtos inspirados nas formas icónicas da PlayStation e que incluem:

Shapes of Play: Battle: Um jogo de tabuleiro para desafiar os amigos a alinharem quatro formas da mesma cor.

Shapes of Play: Create: Um jogo de blocos magnéticos para criar formas únicas.

Shapes of Play: Recharge: Um dispositivo de carregamento inovador para os jogadores. A coleção estará disponível em direct.playstation.com a partir de dezembro e já pode ser reservada.

Adicionalmente, vai-se concretizar um Fim de Semana de Multijogador Online Gratuito e Torneios de eSports. Assim sendo, nos dias 21 e 22 de setembro, a PlayStation vai oferecer um fim de semana de multijogador online gratuito, permitindo aos jogadores desfrutar de jogos sem precisarem de ser membros do PlayStation Plus. Além disso, serão realizados torneios de eSports na PS5, com jogos como NBA 2K24, Madden NFL 24 e Tekken 8, oferecendo prémios temáticos do 30º aniversário e outros prémios específicos.

Segundo a Sony Playstation, estes anúncios são apenas o início das celebrações do 30º aniversário da PlayStation pelo que nas próximas semanas, serão de esperar mais surpresas e anúncios de eventos.