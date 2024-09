Deep Web: o que é e de que forma se destinge com a Dark Web?

Muitas das atividades que fazemos online têm uma componente de deep web. No entanto, o termo em si precisa de ser melhor compreendido. Muitas pessoas utilizam-no erradamente como dark web. Portanto, hoje explicamos o que é e como aceder à mesma.

O que é a Deep Web?

A deep web refere-se a qualquer website que os motores de pesquisa como o Google não conseguem encontrar. Estas partes de um website estão fora dos limites dos visitantes normais e apenas os utilizadores legítimos podem aceder às mesmas. De facto, quando inicia sessão no seu e-mail, redes sociais, app do banco ou em qualquer conta pessoal, está a utilizar a deep web.

Para além dos visitantes do site no front-end, a deep web também é importante para o back-end. Por baixo desta página web que está a ler, existe um domínio e DNS, pastas Web, ficheiros CSS e de script, sistemas de armazenamento e plug-ins de terceiros.

Se pensarmos bem, esta terminologia também inclui outros "website invisíveis", como gateways de pagamento, ecrãs de confirmação, fóruns, salas de chat, intranets, extranets e paywalls. Além disso, existem "áreas protegidas": as bases de dados ocultas de empresas, governos, militares e organismos científicos. O conteúdo da sua conta de Gmail ou Outlook é parte da deep web, pois só pode acessá-lo com sua palavra-passe, e o Google ou qualquer outro mecanismo de pesquisa não pode indexar o conteúdo dos seus e-mails

É evidente que todos os sites da Internet têm componentes da deep web. Se os somarmos todos, o número de páginas da deep web ultrapassará de longe tudo o que existe na web visível e pesquisável. Por conseguinte, algumas estimativas sugerem que pode compreender 90 a 95 % da World Wide Web (WWW) global.

Isto deverá traduzir-se em milhares de terabytes de dados. O número exato é desconhecido, uma vez que existe uma enorme quantidade de dados por detrás dos servidores. Se pensarmos que a Internet visível é suficientemente grande, com mais de mil milhões de websites atualmente, a verdadeira extensão da web invisível é mais do que surpreendente. Afinal, ela constitui a própria base da Internet.

Então, e a dark web?

Algumas pessoas associam erradamente a deep web a atividades ilegais, uma vez que o termo é frequentemente confundido com a "dark web". A dark web tem, de facto, sites ilegais, mas, por alguma razão, as notícias e os meios de comunicação social têm utilizado os dois termos indistintamente, sem compreenderem as diferenças.

A dark web é uma Internet paralela, separada da Internet normal. Tem muitos mercados arriscados, e deve evitá-los caso se depare com um.

Não é que a deep web esteja totalmente isenta de ameaças à segurança. Se visitar um site com malware, este pode afetar o seu dispositivo. Alguns sites fraudulentos tentam enganá-lo para que lhes dê dinheiro depois de iniciar sessão. Partilhar informações pessoais num site ou fórum da deep web pode ser um erro crasso.

Resumidamente, a deep web é uma parte não indexada da internet, enquanto a dark web é uma subdivisão específica da deep web que ganhou notoriedade devido às suas conexões com atividades ilegais e anonimato digital.

