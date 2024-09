Banco de Portugal quer “travar” aumento de comissões do MB WAY

O MB WAY é atualmente um sistema amplamente utilizado pelos portugueses. A facilidade e funcionalidades que oferece, tornou-o num sistema preferencial para pagamentos. Sabendo que as comissões do MB WAY podem aumentar, o Banco de Portugal (BdP) quer evitar tal cenário.

O BdP quer evitar o aumento de comissões do MB WAY e pediu ao Governo que legisle. De acordo com o que é revelado, o BdP sugeriu a introdução de alterações na legislação para manter os limites às comissões e assegurar o nível atual de proteção dos consumidores.

Atualmente, a legislação que está em vigor limita as comissões cobradas por transferências realizadas em aplicações como o MB WAY, desde que essas operações sejam feitas através de cartões bancários.

De relembrar que a SIBS vai permitir que os clientes MB WAY associem uma conta, não sendo necessário ter um cartão bancário. Tal cenário pode levar a novos preços nas comissões. Hoje em dia é possível fazer transferências até 30 euros por operação, 150 euros por mês, ou 25 transferências mensais sem custos. Além disso, foram estabelecidos tetos máximos para as comissões a cobrar quando esses limites são ultrapassados: 0,2% sobre o valor da operação com cartão de débito e 0,3% com cartão de crédito.

O MB WAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos.

De relembrar que o Banco de Portugal disponibilizou o SPIN. O novo serviço permite fazer transferências usando o número de telemóvel ou o NIPC do destinatário (SPIN). O SPIN permite aos utilizadores de serviços de pagamento iniciar transferências a crédito e imediatas utilizando o número de telemóvel (se for um particular) ou o NIPC (se for uma empresa) do beneficiário, em vez do IBAN - saber mais aqui.