Mark Zuckerberg está a subir rapidamente na lista dos homens mais ricos do planeta

A lista dos homens mais ricos do planeta não tem mudado muito ao longo dos anos. Esta é liberada por Elon Musk, que aumenta a sua riqueza de forma rápida, mas há um novo que se destaca. Mark Zuckerberg sobe rapidamente na lista dos mais ricos do planeta e que mais ganhou em 2024.

Mark Zuckerberg foi o que mais ganhou em 2024

O vencedor deste ano foi anunciado. O CEO do Meta, Mark Zuckerberg, chegou à lista como o nome que mais aumentou a sua riqueza em 2024. Na verdade, até ultrapassou o lendário CEO da NVIDIA, Jensen Huang. Então, quanto é que Zuckerberg ganhou?

Segundo o Índice dos Bilionários da Bloomberg, a riqueza de Mark Zuckerberg aumentou este ano em 49,9 mil milhões de dólares (tendo estado na semana passada em 55,6), atingindo 184 mil milhões de dólares. Zuckerberg conseguiu tornar-se atualmente a quarta pessoa na lista das pessoas mais ricas do mundo, ultrapassando o chefe da Louis Vuitton, Bernard Arnault.

Meta torna-o num dos mais ricos do planeta

Curiosamente, o chefe da NVIDIA, Huang, atraiu toda a atenção, aumentando rapidamente a sua riqueza desde o início do ano. No entanto, com o declínio das ações da Nvidia nos últimos dias, a sua riqueza diminuiu 11,5 mil milhões de dólares, caindo para um total de 94,2 mil milhões de dólares. Embora o rendimento de Huang este ano tenha permanecido em 50,2 mil milhões de dólares, Zuckerberg surpreendeu-o na corrida.

Como Mark Zuckerberg atingiu esta fortuna? A resposta é simples e baseiam-se nas ações da Meta terem disparado. As ações dos Meta aumentaram cinco vezes, desde os seus mínimos em 2022 para mais de 500 dólares, elevando o valor de mercado da empresa para 1,3 biliões de dólares. A riqueza de Zuckerberg também atingiu este aumento, graças à sua participação de 13% na Meta.

Fortuna continuará a crescer de forma rápida

Diz-se que por detrás do sucesso de Meta reside o desenvolvimento de inteligência artificial e o controlo de custos. As medidas inteligentes que fez deram grande confiança aos investidores de que a empresa seria líder no mundo da tecnologia e do entretenimento. Como resultado, Zuckerberg tornou-se a estrela mais brilhante deste ano, apesar de todas as críticas.

Este é certamente um cenário que pode mudar até ao final do ano, mas que Mark Zuckerberg irá tentar contrariar. O mercado está cada vez mais ativo e com a IA a aumentar de utilização, muitas empresas e os seus CEOs vão aumentar as suas fortunas.