Numa parceria reforçada com a Toyota, a BMW vai lançar o seu primeiro automóvel movido a hidrogénio em 2028.

A BMW vai lançar o seu primeiro automóvel de produção em série com um grupo motopropulsor a células de combustível de hidrogénio em 2028, no âmbito de uma parceria alargada com a Toyota.

As duas empresas vão desenvolver um sistema de propulsão a células de combustível de "próxima geração" para utilização em automóveis de passageiros e veículos comerciais, disse a BMW no dia 5 de setembro. A Toyota e a BMW vão, também, expandir as infraestruturas dedicadas ao hidrogénio, que têm sido um fator limitador do sucesso dos veículos construídos com base nessa tecnologia.

Há vários anos que a BMW tem testado protótipos do SUV iX5 com um sistema de propulsão a células de combustível de hidrogénio, e é a Toyota que fornece essas células.

O hidrogénio é a peça que faltava para completar o puzzle da mobilidade elétrica nos casos em que os sistemas de propulsão elétrica a bateria não são a solução ideal.

Afirmou a BMW, num comunicado citado pela imprensa.

Além de colaborarem num sistema movido a hidrogénio, a BMW e a Toyota afirmaram que irão trabalhar para reforçar o fornecimento de hidrogénio sustentável, aumentando a procura do mesmo. O chamado hidrogénio verde é criado a partir de energias renováveis ou sustentáveis, e oferece uma alternativa de emissões zero. Apesar das vantagens, ainda não atingiu uma escala significativa.