Saros: Vamos tirar uma foto?

A Housemarque disponibilizou recentemente em Saros, o Modo Fotografia permitindo dessa forma aos jogadores, a possibilidade de capturar os momentos que definiram a sua experiência no perigoso planeta Carcosa.

Tal como vimos aqui ou aqui, Saros foi uma das grandes apostas da Playstation nesta primeira metade de 2026. Um jogo desenvolvido pelos criadores de Returnal.

A história conta-nos como à sombra de um eclipse ameaçador, Arjun Devraj (Rahul Kohli, conhecido pelas séries A Maldição de Bly Manor e Midnight Mass) é um agente Soltari disposto a tudo para descobrir a verdade em Carcosa, um planeta mutante repleto de segredos obscuros e inimigos implacáveis.

E para os jogadores mais entusiastas de Saros, surgiram agora novidades bem interessantes. A Housemarque revelou recentemente a introdução do novo Modo Fotografia, ou seja, a partir de agora todos os jogadores podem eternizar a sua experiência em Carcosa.

Este Modo Fotografia de Saros coloca à disposição dos jogadores um conjunto de ferramentas criativas para capturar e partilhar os momentos mais impactantes das suas partidas neste aclamado título para PlayStation 5.

Com esta funcionalidade, os utilizadores poderão interromper a ação e criar capturas cinematográficas recorrendo a uma vasta gama de opções de câmara, lentes, iluminação, cor e enquadramento. Seja para eternizar combates intensos, ambientes atmosféricos ou momentos entre personagens, o Modo Fotografia foi concebido para dar aos jogadores um maior controlo sobre a forma como retratam e partilham o universo de SAROS.

Características do Modo Fotografia: