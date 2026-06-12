ESET investe 40 milhões de euros em IA para reforçar a cibersegurança

A ESET, empresa europeia de cibersegurança, anunciou um investimento de 40 milhões de euros em tecnologias de inteligência artificial aplicadas à segurança digital.

O objetivo é preparar a próxima geração de soluções de defesa num cenário em que os sistemas de IA autónomos começam a criar uma nova superfície de ataque.

IA autónoma está a criar novos riscos

Segundo a empresa, os seus sistemas de análise passaram a identificar um volume crescente de componentes usados por agentes de IA para executar tarefas, comunicar com serviços externos e aceder a ferramentas online.

Desde março de 2026, a ESET analisou quase 800 mil componentes únicas ligadas a sistemas de IA.

Cerca de 25 mil foram consideradas suspeitas.

Mais de 3 mil foram bloqueadas por serem claramente maliciosas.

A empresa refere que este universo cresceu 13 vezes desde o início do ano, quando eram observadas cerca de 60 mil componentes.

“A cibersegurança está a entrar numa era completamente nova”

Para Richard Marko, CEO da ESET, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio à defesa.

A inteligência artificial já não é apenas uma ferramenta de defesa. Está a tornar-se parte integrante da própria superfície de ataque

O responsável acrescenta que o investimento pretende garantir que a IA reforça a segurança, em vez de aumentar as vulnerabilidades.

A ESET quer também reforçar a soberania tecnológica europeia, numa altura em que os modelos avançados de IA estão concentrados em poucas grandes tecnológicas globais.