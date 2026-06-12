ESET investe 40 milhões de euros em IA para reforçar a cibersegurança
A ESET, empresa europeia de cibersegurança, anunciou um investimento de 40 milhões de euros em tecnologias de inteligência artificial aplicadas à segurança digital.
O objetivo é preparar a próxima geração de soluções de defesa num cenário em que os sistemas de IA autónomos começam a criar uma nova superfície de ataque.
IA autónoma está a criar novos riscos
Segundo a empresa, os seus sistemas de análise passaram a identificar um volume crescente de componentes usados por agentes de IA para executar tarefas, comunicar com serviços externos e aceder a ferramentas online.
- Desde março de 2026, a ESET analisou quase 800 mil componentes únicas ligadas a sistemas de IA.
- Cerca de 25 mil foram consideradas suspeitas.
- Mais de 3 mil foram bloqueadas por serem claramente maliciosas.
A empresa refere que este universo cresceu 13 vezes desde o início do ano, quando eram observadas cerca de 60 mil componentes.
“A cibersegurança está a entrar numa era completamente nova”
Para Richard Marko, CEO da ESET, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio à defesa.
A inteligência artificial já não é apenas uma ferramenta de defesa. Está a tornar-se parte integrante da própria superfície de ataque
O responsável acrescenta que o investimento pretende garantir que a IA reforça a segurança, em vez de aumentar as vulnerabilidades.
A ESET quer também reforçar a soberania tecnológica europeia, numa altura em que os modelos avançados de IA estão concentrados em poucas grandes tecnológicas globais.
Acreditamos que o futuro da cibersegurança não pode depender inteiramente de modelos controlados pelas grandes empresas tecnológicas