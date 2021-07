Na apresentação do Windows 11, a Microsoft foi muito mais longe e revelou também a remodelação que prepara para a sua loja de aplicações. Esta não se limita a ser uma mudança estética e tem também presente alguns novos trunfos.

Agora que está acessível há apenas 1 semana, esta loja já conseguiu mais do que nos últimos 6 anos. Há novas e importantes aplicações prontas a serem usadas pelos utilizadores do Windows 11, o que mostra uma adesão única por parte de grandes programadores.

O Windows 11 promete mudar e reinventar o ecossistema de base da Microsoft e dos seus utilizadores. Vai renovar um conjunto alargado de elementos e de funcionalidades, que não se limitam a ter uma mudança estética e visual.

Um dos elementos que mais atenção recebeu foi a loja de aplicações da Microsoft. Esta vai ocupar um novo lugar no Windows 11, com apps win32 e até uma novidade única. É aqui que vão ser encontradas as apps Android a que este sistema vai poder aceder.

Agora que a primeira build do Windows 11 está na rua, esta loja foi disponibilizada aos programadores, ainda que de forma limitada. A verdade é que este não podia ser um cenário melhor para todos. O número de novas apps cresceu, em especial as Win32.

Em poucos dias vimos chegar ofertas como o OBS, o Zoom, o WinRAR, o Canva e até o Adobe Acrobat Reader. O abandonar do WMP e o foco no Windows Package Manager vieram provar que a abertura para as apps win32 poderá ter sido uma aposta certa.

Há ainda que esperar que seja aberto a todos o acesso às apps Android que a Microsoft prometeu trazer para o Windows 11. Estas vão correr nativamente, sem depender de qualquer smartphone ou outro equipamento. O sistema tratará de toda a emulação, de forma automática.

Os próximos tempos prometem trazer muitas novidades para esta loja de aplicações da Microsoft. A adaptação está prometida para o Windows 11, mas poderá ser lógico o seu alargamento para o Windows 10, criando um ecossistema mais alargado.