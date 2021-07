Os smartphones estão connosco 24 horas por dia e por isso são ferramentas essenciais. Dão-nos acesso a muito mais que chamadas e mensagens, sendo já um auxiliar para todos os momentos, seja para trabalho, seja para lazer.

Com esta importância, temos de saber com o que podemos contar e avaliar constantemente o que oferecem. No campo do vídeo há agora um novo teste que nos confirma ou informa da qualidade máxima que vamos ter no vídeo, analisando apenas a rede.

Com cada vez mais serviços de streaming presente, é normal que o smartphone se tenha tornado uma fonte de entretenimento. Este apresenta ao utilizador os vídeos que quer consumir, dependendo sempre da qualidade da rede onde estão ligados.

A conhecida app Speedtest da Ookla tem crescido e recebido novidades importantes. A mais recente permite ao utilizador avalidar a qualidade da rede, mas numa perspetiva diferente. Testa e quantifica a qualidade de vídeo máxima que será possível obter a qualquer momento.

Esta é uma nova área que encontram na versão para Android do Speedtest. Vai testar o que a rede consegue oferecer ao utilizador, simulando cenários de streaming, para assim saber o que consegue obter das apps dedicadas a tal serviço.

Ao carregar no botão do vídeo, irá ter acesso ao teste, tal como noutros cenários já conhecidos. A diferença mesmo é que vai avaliar as diferentes qualidades possíveis, para depois o utilizador poder configurar o serviço de streaming, não subindo a qualidades que não vão poder ser usadas.

Para além da taxa de transferência variável, o Speedtest foca-se ainda nos normais 1440p e até no 4K. Ao atingir o seu limite máximo, a app irá depois apresentar ao utilizador um relatório, com os resultados dos testes.

Além da resolução máxima, apresenta ainda os dispositivos ideais para conseguir explorar ao máximo o que esta dá aos utilizadores. Este é um excelente teste para ser realizado sempre que chegarem a uma nova rede, para assim a avaliarem e evitarem problemas nas apps de streaming de vídeo e na qualidade máxima que dela retiram.