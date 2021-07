A última I/O da Google ficou marcada por um anúncio muito importante, no campo dos smartwatches. A gigante das pesquisas vai mudar radicalmente o Wear OS e para isso associou-se à Samsung, que abandona o seu Tizen, para criar uma nova alternativa.

Esta deverá chegar algures no mês de agosto, com todas as novidades, e algumas limitações que não se esperavam. Ainda assim e para ajudar os utilizadores, o Wear OS recebe agora melhorias importantes para os smartwatches.

O que a Google apresentou na I/O deste ano é uma evolução importante para o Wear OS e para o seu futuro. Depois de vários anos aparantemente abandonado, este sistema recupera o foco da sua criadora e torna-se novamente uma aposta da marca.

Há ainda muito para conhecer deste novo sistema, mas a Google resolveu agora trazer novidades para o Wear OS, renovando-o já numa área em que é cada vez mais importante para os utilizadores. Falamos da loja de apps, que deverá receber uma atenção especial em breve.

Do que está a ser revelado por alguns utilizadores, uma novidade está a ser aplicada. Uma atualização da app Play Store traz para os smartwatches da Google o que se espera que venha a ser o Wear OS 3.0 em parte do que vai trazer.

As mudanças são visuais e tornam a loja de apps do Wear OS mais simples de usar. Toda a informação está arrumada em cartões, o que a torna mais simples de ser lida e interpretada. Na área das apps, o botão de acesso está maior e mais visível.

Esta atualização está ainda a ser entregue de forma muito lenta e controlada, ficando apenas em alguns utilizadores. O relatado aponta para o smartwatch Suunto 7, mas é provável que nos próximos dias seja alargada a muitos mais smartwatches e utilizadores.

Com esta atualização a Google parece abrir caminho para as muitas novidades que tem a serem preparadas para o Wear OS 3. Este sistema promete revolucionar a sua proposta para smartwatches, ainda que possa ficar longe de todos os modelos atualmente no mercado.