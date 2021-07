Preços das GPUs na Europa descem aos valores a que estavam em fevereiro

A louca corrida às placas gráficas, aliada à escassez de componentes, fez com que estas desaparecessem num ápice das prateleiras, mas também promoveu um aumento significativo dos preços destes equipamentos.

No entanto a indústria já deu alguns sinais de que está a recuperar e que o stock e os preços vão começar a normalizar. Nesse sentido, alguns registos mostram agora que, na Europa, as placas gráficas já desceram aos valores a que se encontravam no mês de fevereiro.

Desde o ano passado que o mercado tem recebido vários modelos novos de placas gráficas. Em especial a Nvidia, a fabricante mais poderosa neste segmento, lançou vários modelos da nova gama GeForce RTX 30.

No entanto, sobretudo os mineradores de criptomoedas foram responsáveis pela limpeza às prateleiras dos equipamentos existentes. Claro que a escassez de componentes contribuiu significativamente para que as GPUs esgotassem rapidamente. Para além disso, uma outra consequência foi o aumento do preço destes produtos, alguns para valores extremamente elevados. Mas parece que a tendência começa a reverter.

GPUs na Europa já apresentam atualmente preços de fevereiro

Tal como já aqui mencionámos, o panorama atual da crise no setor das placas gráficas poderá sofrer mudanças positivas em breve. Estima-se que a produção dos equipamentos aumente, à medida que, por conseguinte, os preços baixam para valores mais aceitáveis.

A febre da mineração de moedas digitais também se deparou com dois grandes obstáculos. Por um lado foram as GPUs com limites da taxa de hash e, por outro, a luta contra as criptomoedas na China, o que já fez com que alguns mineradores vendessem as suas gráficas a preços muito abaixo do mercado.

De acordo com as informações mais recentes, o mês de julho trouxe consigo uma nova quebra no preço das placas gráficas. Segundo os dados revelados, o custo extra atualmente das GPUs é de 153%. No caso das Nvidia, esse valor era de 304% em meados de maio, e nas AMD chegou aos 214% de custo extra no início de maio.

Portanto, a tendência é que os preços baixem e se aproximem do valor inicialmente proposto pelas fabricantes.

Se pegarmos em exemplos concretos, uma Radeon RX 6800 XT encontra-se atualmente a valer entre 1.082€ e 1.499€, quando no início de maio custava entre 1.632€ e 1.773€. Já uma GeForce RTX 3080 podia ser encontrava de 2.299€ a 2.499€ e agora já há locais onde as encontramos entre 1.199€ e 1.842€. Por sua vez, uma GeForce RTX 3060 custa agora cerca de 589€, mas em meados de maio custava 999€.

Estes valores dizem respeito ao mercado europeu, mais concretamente aos vendedores na Alemanha.