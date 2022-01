O Windows 11 veio mudar o cenário dos sistemas operativos, em especial por integrar o Android de forma nativa. Este está ainda em testes, mas em breve será uma realidade, contando por isso já com algumas apps e extras muito interessantes.

Um deles é a app WSATools, que permite aos utilizadores instalarem qualquer app Android, longe da lista já pré-definida. Agora, e para a tornar ainda melhor, os criadores do WSATools vão trazer em breve a capacidade de fazer backups.

Espera-se muito do Windows 11 e da integração que este vai trazer com o Android. Ao contrário do que temos hoje, em que tudo passa pelo smartphone, em breve as apps vão estar presentes dentro do sistema operativo da Microsoft e a correr ali nativamente.

Com esta porta aberta, depressa foi percebido que se poderia tirar muito mais do que a gigante do software queria oferecer. Sendo este um sistema Android completo, não precisamos de ficar limitados às apps escolhidas e até o normal root do sistema vai poder ser realizado.

Apps como o WSATools vão permitir gerir toda esta função, garantindo uma interface para um processo que nem sempre é simples. O criador desta app avançou agora que em breve há uma novidade importante, em concreto, a chegada da função de backups.

A opção já está em testes e promete tornar ainda mais completa a lista de funcionalidades que oferece aos utilizadores. Com esta nova capacidade os utilizadores podem guardar todas as apps e as configurações que realizarem dentro do Windows 11.

A utilidade será focada em reinstalar todas as apps e as configurações num sistema novo. Isto poderá acontecer quando o sistema operativo da Microsoft for reinstalado, quer fruto de um problema ou para renovar o Windows 11.

Espera-se que a nova versão do WSATools, marcada com o número 0.2.0, chegue em breve e que traga já esta novidade. Tal como o resto das suas funções, este deverá ser mais um passo simples de usar e que é realmente útil para os utilizadores.