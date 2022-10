O dia 4 de outubro é uma data importante para a Microsoft e para o Windows 11. Em 2021 a gigante do software apresentou o seu novo sistema operativo e que mudou muito o que este oferece aos utilizadores.

Agora, 1 ano depois, houve muito que mudou, mas a verdade é que este sistema está ainda longe do que a Microsoft esperava. Uma análise recente mostrou que ainda há muitos PCs que não podem ter o Windows 11, algo que não se esperava.

Desde o primeiro momento que a Microsoft estabeleceu um conjunto de regras bem definidas para poder instalar o Windows 11. Estas impediram que muitos utilizadores abraçassem de imediato o novo sistema, mesmo com parte destes limites foram removidos, mesmo sem garantir futuras atualizações.

Agora, com 1 ano passado, a empresa Lansweeper resolveu avaliar o mercado e como este pode receber o Windows 11. Focou-se nas 3 regras que podem limitar esta atualização e avaliar se estes estão a ser cumpridos ou se é uma limitação para o sistema da Microsoft ser instalado.

Os números são claros e mostram que quase metade (57,26%) dos 30 milhões de PCs avaliados não conseguem satisfazer os requisitos a nível do CPU. Mesmo sendo pouco positivo, este número é melhor que os 44,4% do ano passado.

No que toca à RAM, o cenário é muito mais positivo e os números muito mais interessantes. Aqui a quase totalidade estava capaz de cumprir os requisitos. Por fim, e no TPM, o curioso é que este bate os números do CPU, com 14,66% a falhar. Este era um dos mais requisitos mais criticados e mais difíceis de cumprir.

Outros dados da análise da Lansweeper mostram que o Windows 11 está presente, mas com limitações serias ainda no que toca a instalações. São 2,5% de quota de mercado, algo que se esperava muito mais elevado. Também numa comparação entre o mercado empresarial e doméstico, a tendência pende claramente para a última.

A informação desta análise é interessante e mostra que a Microsoft está ainda longe de atingir os números que seria certamente esperados. Se ao fim de 1 ano ainda não cresceu com atualizações, terá de ser sustentado com máquinas novas e que já trazem o Windows 11.