Recupere o controlo total dos seus dados pessoais online com Incogni. A frase parece um cliché mas, na verdade, não o é. A Surfshark lançou a sua mais recente arma que nos vai ajudar a remover a nossa informação pessoal online.

Assim, além de um software de ajuda sobre a nossa identidade, vamos conseguir controlar a todo o tempo por onde param os nossos dados pessoais e como mantê-los seguros. Conheça este software que nunca fez tanta falta como hoje em dia.

O que é, afinal, o Incogni e como consegue tratar dos nossos dados pessoais?

Independentemente dos nossos cuidados com a nossa informação pessoal, hoje em dia, muitos dos nossos dados online acabam nas mãos de traders de informação e empresas de marketing que os usam das mais distintas formas.

Ora o Incogni tem como função primordial precisamente a ajuda aos utilizadores de automatizar a remoção de dados pessoais e o respetivo acesso não autorizado.

Assim, para darmos um exemplo simples, é muito provável que já tenha visitado algumas páginas Web e, como todos, é provável que tenha aceite cookies, tenha subscrito uma newsletter ou tenha mesmo utilizado aplicações no seu dispositivo móvel.

Logo, se assim for, é provável que as suas informações pessoais, a partir dessas interações, possam ser utilizadas para venda numa base de dados em empresas que vivem disso mesmo: coletar dados e informação sobre os utilizadores.

O Incogni em resumo: Recupere o controlo total dos seus dados pessoais online

Basicamente, o Incogni tem como principal função acelerar e automatizar o processo de envio de pedidos de remoção de dados - e assegura que os traders de dados aderem, precisamente, ao protocolo de direitos de dados.

No fundo, cada pedido de remoção de dados é tratado de acordo com os regulamentos de proteção de dados do California Consumer Privacy Act (CCPA) e o europeu General Data Protection Regulation (GDPR).

Evidentemente, que neste caso, o Incogni exige que o utilizador tenha de assinar uma procuração, limitada, que lhe permite gerir os pedidos de remoção de dados no nosso nome.

Porque é assim tão importante a nossa segurança online?

Apesar de muitas vezes menos prezadas, é inegável que a privacidade na Internet sempre foi importante, quer seja hoje em dia, quer fosse no passado.

Hoje em dia, os ataques à privacidade nunca foram tão grandes e a fome de dados online aumentou exponencialmente, como nunca visto. Ora tal situação tem de levar, obrigatoriamente, a que cada vez que acedemos a qualquer conteúdos online estejamos minimamente protegidos.

Certamente, a privacidade na Internet é já uma grande preocupação para as pessoas de todas as idades e mesmo os próprios governos reconhecem isso. É hora de tentar abrandar, se não mesmo parar os cibercriminosos que não deixam pedra sobre pedra para roubar os nossos dados para os mais variados nefastos fins.

Como e onde atua o Incogni?

Enquanto produto da Surfshark, o Incogni não fica por mãos alheias. Porquê? Vejamos:

Atualmente, a marca possui 146 traders de dados em lista própria e em países como os EUA, Canadá, Reino Unido, UE e Suíça de acordo com o CCPA, PIPEDA e GDPR.

Sem dúvida, um dos valores acrescentados reside no facto de serem necessários anos para fazer o trabalho do Incogni caso decidisse fazê-lo por sua conta. Neste caso é tudo feito de forma automática, com base numa subscrição, e enquanto a marca vai expandido já grossa lista de traders de dados.

Como a Incogni lida com os pedidos de remoção de dados

A partir de 2019, encontraram-se mais de 4.000 corretores de dados, ou data traders, que recolhem os dados dos utilizadores e os vendem para obterem lucros. Com um número tão elevado, é quase impossível saber ou ter controlo sobre quais os corretores de dados que possuem e que informação possuem sobre nós.

Mesmo que encontre corretores de dados não legais, levará sempre bastante tempo a vasculhar todas as normas e afins em que basear os seus pedidos de remoção. De acordo com a pesquisa da Surfshark, seriam necessários 66 anos para finalizar manualmente o processo de remoção de dados.

No entanto, mesmo que consiga enviar centenas de pedidos, ainda assim ficará trancado num longo processo de burocrático com todos os possuidores de informação.

Ora, quando se inscreve no Incogni, envia os pedidos oficiais de remoção de dados em massa em seu nome e como se de um advogado se tratasse. Não precisa de fazer mais nada - o processo de remoção acontece em piloto automático, permitindo acompanhar o progresso no Dashboard do Incogni.

O serviço é pago? Sim, mas vale por cada subscrição de onde consegue eliminar os nossos dados! Para nem dizer que fica muito mais barato que fazê-lo por si mesmo ou por um advogado!

Conclusão

Em primeiro, podemos finalizar por definir o Incogni como um poderoso software útil para proteger a nossa privacidade online.

Basicamente, o seu funcionamento, baseia-se na nossa defesa online através de em leis e regulamentos sobre privacidade como a Lei da Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) para forçar os traders de dados a apagar os nossos dados pessoais das suas bases de dados online e, ao mesmo tempo, impedir que os mesmos sejam adicionados à posteriori.

Principais países de atuação

Evidentemente, temos de considerar que, face às jurisdições destes regulamentos, o Incogni só consegue efetividade:

no Reino Unido,

nos EUA,

no Canadá

e na UE.

Em resumo, desde a facilidade em criar uma conta Incogni, onde basta o nome e endereço de correio eletrónico, assinar o formulário de autorização, verificar o endereço de correio eletrónico e escolher um plano. Na verdade, o Incogni trata todos os nossos dados com bastante cuidado.

Em segundo, o facto de o Incogni trabalhar já com 146 traders de dados e de continuar a crescer é algo muito positivo. Efetivamente, é impressionante, ainda para mais se considerarmos que o serviço começou apenas há alguns meses. Contudo, o Incogni ainda está em fase de crescimento e, o mais provável, é que outros coletores ainda maiores sejam acrescentados.

Além disso, os planos de subscrição do Incogni são muito competitivos, em comparação com outras ferramentas concorrentes. A destacar o serviço de apoio ao cliente, que se mostra altamente rápida e reativa através do email.

Uma semana após a nossa inscrição, a Incogni tinha completado 23 remoções de dados com 81 pendentes. Esta é uma taxa louvável, embora não houvesse maneira de verificar os detalhes exactos que os corretores tinham removido.

Se recomendados? Sim, até porque trata-se de um software criado por uma marca de confiança que promete crescimento e evolução.

Se funciona? Dos nossos testes, em apenas alguns dias o nosso email foi removido de pelo menos 21 serviços não desejados. O certo é que não voltamos a receber nais NL desses serviços.