A mudança que a Microsoft trouxe com o Windows 11 parece ter sido certeira e no sentido do que os utilizadores querem. Esta é muito mais do que uma mudança visual, mas a verdade é que é na interface que se notam as maiores alterações.

Com builds constantes, a Microsoft tem trazido novidades interessantes. A mais recente parece agora revelar que a gigante do software quer ter acesso aos dados do cartão de crédito dos utilizadores. Esta informação surge nas Definições, bem como muitas mais melhorias.

Cartão de crédito no Windows 11?

A build 22567 foi lançada há poucos dias e traz um conjunto alargado de novidades para o Windows 11. Esta está ainda dentro do programa Insider, o que significa que terá ainda de ser avaliada e testada, para depois ser passada para produção.

Uma das maiores mudanças que pode ser vista está nas Definições, na área da Conta do utilizador. Todos os que tiverem o cartão de crédito associado à sua conta Microsoft vão ver aqui toda a informação deste, bem como as suas subscrições que estiverem ativas.

Microsoft trás ainda mais novidades

A presença desta informação é importante, para facilitar a gestão de toda a conta Microsoft e as suas compras. Quem não tiver a associação ou qualquer subscrição, vai ser brindado com informação a mostrar as vantagens de ter esta sincronização presente.

Além desta novidade, há ainda outras melhorias na build 22567, como o Smart App Control. Esta funcionalidade de segurança quer proteger os utilizadores e o Windows 11 de apps maliciosas e que não são desejadas. É um sistema que está constantemente a aprender com a utilização que é feita no sistema.

Esta build tem também outras melhorias

Outra melhoria desta build vem na ligação dos smartphones Android ao Windows 11. A Microsoft passou a ter esta opção na instalação do sistema, simplificando o processo com a leitura de um simples código QR, que dá início a todo o processo.

Por fim, e para mostrar a preocupação da Microsoft com as questões ambientais, temos informação sobre a utilização de energia renovável. Esta informação apenas surge em locais que estejam a usar este tipo de energia.