Como está a cobertura 5G em Portugal? Este mapa mostra-lhe tudo

As comunicações móveis são cada vez mais importantes para a vida moderna, seja ela em tempo de paz, ou mesmo num conflito como estamos a assistir. Possivelmente desconhecemos na nossa localidade que tipo de cobertura temos de rede móvel, já para não falar noutros pontos do país. Mas... no que toca ao 5G, como estamos por cá?

Esta plataforma, que já conhecemos há alguns anos, mostra-nos com detalhe o serviço prestado no que toca ao sinal da rede móvel.

Fala-se muito no 5G em Portugal e em muitos lugares nem 4G ainda existe. Contudo, nota-se já o esforço das operadoras para levar a "nova rede móvel" aos dispositivos dos portugueses.

Quer saber se a sua rua, localidade ou concelho tem sinal de rede móvel e que qualidade oferece? Então conheça o nPerf. Esta é uma ferramenta que, com um design simples e intuitivo, permite-lhe verificar com um nível de detalhe incrível o serviço prestado por algumas das principais operadoras de comunicações do país.

Como funciona?

O mecanismo é muito simples. Na parte superior inclui uma barra com quatro separadores.

Na primeira deve especificar o país, na segunda o operador sobre o qual pretende fazer a consulta e nas duas restantes tem de assinalar se está interessado na rede de cobertura ou nas velocidades de receção.

O primeiro dado que deve selecionar para o mapa mostrar os dados é a empresa fornecedora. Este mapa pode ser mostrado no modo clássico ou no modo satélite.

Conforme é mostrado, a plataforma nPerf só oferece dados da Vodafone, MEO, e NOS. Com o operador marcado, poderá verificar os pormenores no mapa.

Rua a rua, cidade a cidade, que "internet móvel" tem disponível?

O serviço identifica a rede de cobertura com cinco cores. Azul corresponde a 2G, verde a 3G, laranja a 4G, vermelho a 4G+ e roxo a 5G.

Ao procurar a sua rua ou o local para onde deseja ir de férias, por exemplo, verá marcada numa cor ou outra, sempre dependendo do tipo de serviço oferecido pela operadora naquele ponto específico.

A grande vantagem do nPerf é ele permitir comparar opções. Além de poder ver o serviço prestado pela empresa que contratou para o seu serviço, pode também verificar o que os outros operadores oferecem.

Os dados correspondem às medições dos utilizadores do nPerf, site que oferece testes de velocidade para ADSL, VDSL, cabo, fibra e satélite.

De facto, se olhar para o canto inferior esquerdo do mapa, verá uma caixa na qual a ferramenta detalha o número de dados recolhidos em cada uma das áreas, desde quando e também a data da última atualização, incluindo o dia e a hora.

As medições armazenadas são feitas pelos utilizadores da aplicação nPerf, em condições reais e diretamente no sítio. Se quiser participar, basta descarregar a app nPerf para o seu smartphone.

Quanto mais dados houver, mais completos serão os mapas. A nPerf refere que os dados de cobertura são atualizados automaticamente a cada quinze minutos.

A ferramenta também permite baixar dados de cobertura ou teste em formato CSV.

E como está o 5G em Portugal?

Conforme sabemos, Portugal começou a implementar o 5G praticamente atrás de todos os países da Europa. No entanto, as operadoras já começaram a disponibilizar esta nova tecnologia nalgumas zonas do país.

Conforme podemos ver no mapa, a zona de Lisboa e um pouco pelo litoral norte têm já alguma cobertura, mas ainda longe da cobertura que vemos noutros países da Europa.

As promessas dizem-nos que o 5G traz consigo toda uma nova realidade: será capaz de suportar mil vezes mais tráfego do que as redes atuais e a uma velocidade 10 a 20 vezes mais rápida do que o 4G.

nPerf