Hotel Transylvania: Scary Tale Adventures recebe data oficial de lançamento

Hotel Transylvania é um dos universos de animação mais conhecidos e mais badalados nos últimos anos e em breve vai ver chegar um novo jogo, Hotel Transylvania: Scary Tale Adventures.

O titulo, em desenvolvimento pelos espanhóis Drakhar Studio S.L., já tem data de lançamento oficial. Venham ver...

A Outright Games (responsável pela distribuição de jogos como PJ Masks, Fast & Furious Spy Racers ou Spirit Lucky's Big Adventure), é uma editora muito relacionada com a temática de entretenimento interativo infantil, como os títulos que distribui deixa bem patente.

Dessa forma, não é com grande surpresa que a Outright Games se encontra a preparar o lançamento de Hotel Transylvania: Scary Tale Adventures, um jogo baseado no conhecido mundo de Hotel Transylvania.

Hotel Transylvania: Scary Tale Adventures

Na sequência do lançamento, em janeiro de 2022, do filme Hotel Transylvania: Transformnia via Amazon Prime Video, esta nova aventura dá às famílias a oportunidade de explorar mundos únicos - como personagens favoritas dos fãs dos filmes -- baseados em contos de fadas clássicos, incluindo Little Red Riding Hood, The Emperor's New Clothes e Ali Baba and the Forty Thieves.

Os jogadores poderão descobrir todos estes mundos assustadores como os icônicos Drac e Mavis e conhecer outras personagens muito apreciadas deste universo ao longo da aventura, incluindo Johnny, Murray e Wayne.

O jogador pode-se tornar a Little Red Riding Mavis mas fazendo cautela com o Big Bad Wolf Wayne, pode colecionar bugigangas valiosas para o King of Thieves, entrar na Caverna dos Tesouros e resolver quebra-cabeças para desbloquear os templos em ruínas e encontrar as roupas novas do Imperador Blobby! Há muito para fazer...

Hotel Transylvania: Scary Tale Adventures já tem data de lançamento oficial, pelo que será lançado a 11 de março para Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC.