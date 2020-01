O ano de 2020 está no começo e começam a ser feitos os últimos balanços relativamente a 2019. No quesito dos sistemas operativos e browser para computador, o Windows 10 viu a sua quota de mercado crescer enquanto o Google Chrome desceu.

A contribuir para este fluxo nos sistemas operativos, está naturalmente o fim do suporte ao Windows 7 por parte da Microsoft!

Faltam já poucos dias para o final do suporte ao Windows 7 por parte da Microsoft. Mesmo assim, este sistema operativo idolatrado por milhões de utilizadores, tem 26,64% de quota de mercado no segmento dos sistemas operativos para computador.

Mesmo assim, o Windows 7 está confortável na segunda posição do ranking. Apesar de ser um valor incomum e alto, dadas as circunstâncias, este já foi ultrapassado pelo Windows 10 que é o atual líder.

Deste modo, em primeiro lugar está o Windows 10 com 54,62% da quota de mercado em computadores. Face ao mês de novembro de 2019, subiu mais de 1 ponto percentual.

À medida que os utilizadores vão fazendo a atualização para o macOS Catalina, o macOS 10.14 Mojave perde quota de mercado e está atualmente abaixo do Windows 8.1 com apenas 3,50%… No entanto, o crescimento do macOS Catalina tem sido tímido, com apenas 0,83%.

Google Chrome, o browser mais usado do mundo, teve uma pequena queda

No que toca aos browsers, a história é ligeiramente diferente! Como seria de esperar, o Google Chrome é naturalmente líder. A sua vantagem face ao segundo colocado, o Mozilla Firefox, é bastante confortável. No entanto, desde setembro que tem estado em queda.

Em setembro de 2019, o Google Chrome tinha 68,33% de quota de mercado no segmento de browser para computador. Desde então tem descido, atingindo a quota de 66,64% no passado mês de dezembro que terminou há poucos dias.

Com este balanço, é possível constatar as mudanças nas quotas de mercado de browser e sistema operativo para computador. Nos últimos meses os fluxos não têm sofrido progressões brutais, mas as mudanças são constantes!

