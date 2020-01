Bill Gates sugere que os mais ricos devem pagar mais impostos

Bill Gates é um dos ícones do mundo da informática, ou não tivesse sido este o fundador da Microsoft, juntamente com Paul Allen.

É também dos homens mais poderosos do Mundo e, na sua mensagem de final de ano, defendeu que os mais ricos devem pagar mais impostos.

Bill Gates é um dos nomes mais conhecidos e, atrevo-me a dizer, que sempre foi muito admirado e acarinhado por grande parte os entusiastas da informática e tecnologias.

Sendo um dos homens mais ricos do Mundo, com um património líquido avaliado em $113,5 mil milhões de dólares (cerca de 102 mil milhões de euros), segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, na sua mensagem de Natal, deixada no seu blog, GatesNotes, Bill Gates defende que os mais ricos… devem pagar mais impostos, e isso incluiria ele e a sua esposa, Melinda:

I think the rich should pay more than they currently do, and that includes Melinda and me.

Bill Gates, hoje com 64 anos, refere que sempre defendeu um sistema de impostos mais justo, apoiando taxas mais elevadas para quem tivesse mais dinheiro.

Bill Gates: os mais ricos… devem pagar mais impostos

E essa opinião apoia-se sobretudo no facto de que o Governo americano não tem uma entrada de dinheiro suficiente para cumprir com os seus deveres. Além disso, outro problema que identifica é a crescente diferença entre os rendimentos mais altos e os mais baixos.

Meanwhile, the wealth gap is growing. The distance between top and bottom incomes in the United States is much greater than it was 50 years ago. A few people end up with a great deal—I’ve been disproportionately rewarded for the work I’ve done—while many others who work just as hard struggle to get by. That’s why I’m for a tax system in which, if you have more money, you pay a higher percentage in taxes. Bill Gates

Contudo, reconhecendo que não é um expert no que concerne a impostos, Bill Gates deixa algumas sugestões segundo a sua perspetiva sobre o tema. Dessas sugestões destacam-se, nomeadamente, o aumento de imposto sobre propriedade, tributar mais as riquezas de longa duração e aplicação de impostos nos estados, defendendo a criação de imposto sobre o rendimento em Washington, estado onde Gates reside.

I’m also in favor of raising the estate tax and closing the loopholes in it that many wealthy people take advantage of. Other steps toward a fairer tax system include removing the cap on how much income is subject to Medicare taxes, closing the carried-interest loophole that allows investment-fund managers to pay the lower capital gains rate on their income, and taxing large fortunes that have been held for a long time (say, ten years or more). We also need to make state and local taxes fairer, since they represent a large portion of Americans’ tax bills. For example, I still think we should adopt a state income tax in Washington. Bill Gates

Concorda com a opinião de Bill Gates? Deveriam os mais ricos pagar mais impostos?