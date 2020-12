Windows 10 ARM agora também já consegue correr apps de 64 bits

Muito antes da Apple lançar o SoC M1 e a versão ARM do Big Sur, já a Microsoft e os seus parceiros tinham no mercado soluções com o Windows 10. Esta primeira abordagem mostrou-se funcional, mas ainda com algumas limitações importantes.

Uma das principais está mesmo no tipo de apps que podem ser usadas e que podem correr nesta versão do Windows 10. Tudo o que fosse criado para plataformas de 64 bits estava bloqueado, por limitações do sistema operativo. Isso mudou agora e as novidades são importantes.

O futuro vem no Windows 10 ARM

Todas as grandes marcas parecem estar a apostar numa arquitetura que tem já muitos anos e que tem provas dadas na indústria. Falamos dos SoC ARM e de tudo o que estes podem trazer. As provas da sua potência e da sua eficiência são reais e conhecidas por todos.

Claro que é essencial que os sistemas operativos e as apps acompanhem este processo, para ser transparente a mudança. É aqui que a Microsoft parece ter apostado, ao criar a versão ARM do Windows 10, ainda que limitada a apps de 32 bits.

Finalmente o suporte para 64 bits

A boa notícia é que um dos passos mais importantes foi dado, ao ser anunciado o suporte para apps de 64 bits. Este foi anunciado agora pela Microsoft e está ainda em testes, mas plenamente funcional e pronto a ser usado pelos utilizadores.

Tal como na versão base, esta novidade chegou agora ao Programa Insiders e vai ser testado e avaliado durante algum tempo. Após isso, deve ser disponibilizado para as builds estáveis desta versão do Windows 10 da Microsoft.

Microsoft abre a porta a novas apps

Para conseguir dar este passo, a Microsoft recorreu ao mesmo processo que usa atualmente para as apps de 32 bits. Através da emulação x64 consegue dar acesso a todas estas apps que até agora estavam sobretudo inacessíveis para todos os utilizadores.

Com uma mudança cada vez maior para os 64 bits, este passo da versão ARM do Windows era essencial. A Microsoft conseguiu dá-lo e em breve vai dar a todos o acesso a um conjunto ainda mais alargado de apps que todos aguardavam desde que foi apresentado.