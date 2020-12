A Apple tem estado debaixo de um fogo intenso com problemas com a App Store e acusações de monopólio. São várias as empresas que acusam agigante de Cupertino de preferir a sua loja e de dar prioridade às suas apps.

Depois vários processos terem dado entrada nos tribunais, é hora de um novo ter início. Desta vez vem de um ponto que não se esperava. Falamos da Cydia, a loja de apps do jailbreak, e do seu criador Jay Freeman.

Novo processo em tribunal contra a Apple

Depois de termos visto várias empresas e várias entidades governamentais colocarem a Apple no banco dos réus, um novo processo parece ter chegado. Mais uma vez a empresa é acusada de práticas monopolistas na App Store e de dar preferência às suas apps no iOS.

Desta vez o processo vem de uma entidade que se julgava estar já desaparecida há vários anos. Falamos da Cydia, a mais conhecida e usada loja de apps de todos os que faziam jailbreak ao iPhone e ao iOS. Esta fechou, na altura por uma falha de segurança, mas havia já problemas em manter-se.

Cydia está de volta e acusa monopólio na App Store

Segundo Jay Freeman, a Cydia já existia antes da presença da App Store, mas a Apple bloqueou o acesso dos utilizadores. Obrigou-os a usar a sua loja e assim condicionou todos os programadores e os consumidores a usar esta loja.

Alega que esta postura da Apple levou a que a sua loja fechasse e desaparecesse em 2018. O objetivo deste processo é abrir os mercados de distribuição de apps do iOS e processamento de pagamentos de apps para aqueles que desejam competir de forma justa com a Apple.

Loja de apps do jailbreak quer ser compensada

Segundo Freeman, a Cydia Store faturou cerca de 10 milhões de dólares no seu auge. Com o jailbreak cada vez mais difícil e com o iOS a ter cada vez mais recursos que antes só se obtinham com o desbloqueio, a loja perdeu popularidade até ser fechada de forma final.

Curiosamente, quer que este processo vá a tribunal e quer que a Apple pague os valores perdidos. A gigante de Cupertino, entretanto, respondeu que a App Store e o iOS não são um monopólio e que os consumidores podem usar um smartphone Android e instalar as apps de quaisquer fontes.