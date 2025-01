Piratear o Windows 11? Microsoft parece não se importar com isso, revela ex-funcionário

Uma das formas mais antigas de ter o Windows é através de piratear as suas chaves de registo. Estas são fornecidas pela Microsoft ao longo dos anos têm existido muitas formas de as conseguir. Um tema foi agora levantado e mostra que a Microsoft não parece importar-se com o piratear do Windows 11. A razão pode chocar muitos utilizadores.

Todos sabem que a pirataria é um crime e que começa agora a ser processado com muita seriedade. Isso não só afeta o consumo de entretenimento audiovisual ilegal, como também afeta outros mercados, como os jogos, ou as chaves de licença de software de muitos tempos.

Uma das chaves de licença mais famosas ao longo dos anos é a chave de ativação do Windows. Especialmente agora com o Windows 11, que obviamente também é procurada, mas talvez nem tanto pela Microsoft. Surpreendentemente, um suposto ex-funcionário da Microsoft, Barnacules Nerdgasm, recorreu à rede social para mostrar uma realidade.

Discute a questão da utilização de servidores KMS não autorizados para a ativação de licenças. Esta é uma tecnologia que a Microsoft utiliza para a ativação de volume de vários produtos em ambientes empresariais. Os consumidores normais utilizam chaves de ativação padrão que podem ser adquiridas em vários revendedores autorizados.

Seja como for, o engenheiro esclarece que o KMS é um método de hacking bastante popular. Os servidores ilegais não autorizados são frequentemente utilizados para ativar produtos da Microsoft como o Windows 10 e o Windows 11.

Por mais surpreendente que possa parecer, este alegado ex-funcionário da Microsoft comenta que a empresa de Redmond não se importa que utilize o Windows 11 sem a licença adequada, porque “você é o produto”. Ou seja, afirma que o que interessa à Microsoft é o utilizador, e é por isso que começam a colocar cada vez mais publicidade no sistema operativo.

Seja como for, a pirataria é crime, deve ser processada e, por isso, a licença do seu sistema operativo deve ser totalmente legal. Isso garante que os utilizadores não venham a ter problemas com a justiça no futuro.