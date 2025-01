Estudo relaciona as bebidas com açúcar com casos de doenças cardíacas e diabetes

As pessoas estão familiarizadas com os malefícios do açúcar, mas os estudos não param de surgir, reforçando a sua perigosidade para a saúde. Aparentemente, o consumo de bebidas com açúcar tem sido associado a mais de 2,2 milhões de novos casos de diabetes e 1,1 milhões de novos casos de doenças cardíacas por ano.

Este problema é especialmente grave nos países de baixo e médio rendimento, onde as bebidas açucaradas são comercializadas de forma agressiva e muitas vezes mais acessíveis do que as alternativas mais saudáveis.

Na América Latina e nas Caraíbas, quase 24% dos novos casos de diabetes tipo 2, em 2020, foram atribuídos ao consumo de bebidas com açúcar.

Da mesma forma, a África Subsariana está a registar o maior aumento percentual de casos de diabetes ao longo de três décadas, com as bebidas com açúcar a contribuírem para 21% dos novos casos de diabetes e 11% dos casos de doenças cardíacas, segundo o estudo.

Bebidas com açúcar prejudicam verdadeiramente a saúde

Os riscos para a saúde das bebidas açucaradas resultam em grande parte da sua composição: cheias de açúcar e desprovidas de valor nutricional, provocam picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue.

Com o tempo, isto resulta num aumento de peso, resistência à insulina e numa série de problemas metabólicos que abrem caminho à diabetes de tipo 2 e às doenças cardiovasculares.

Ao contrário da diabetes tipo 1, a tipo 2 pode ser prevenida, o que torna esta tendência relacionada com o açúcar particularmente preocupante.

Importa recordar que reduzir o consumo de bebidas com açúcar não se trata apenas de combater a diabetes e as doenças cardíacas. Além disso, trata-se de criar um futuro mais saudável para as comunidades de todo o mundo.

Combatendo os riscos para a saúde relacionados com as bebidas açucaradas, é possível proporcionar um futuro mais saudável para a próxima geração.