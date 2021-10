Lançado e a ser já instalado, o Windows 11 tem mostrado ser um sistema que está maduro e pronto a ser usado por todos. Esta revolução da Microsoft quer criar uma nova nova interface e uma imagem completa para o sistema e as suas apps.

Os maiores problemas do Windows 11 estão a ser causados pela própria Microsoft e os seus requisitos de segurança. Se o seu impacto está limitado a um lote de máquinas, na China este problema tem uma dimensão global e a culpa é do governo chinês e das limitações impostas.

Limitações do Windows 11 impostas pela Microsoft

O maior problema e a limitação mais vezes encontrada no Windows 11 é mesmo a obrigatoriedade da presença do TPM 2.0. Esta é uma das duas medidas de segurança que desde o primeiro momento a Microsoft e uma das mais importantes para este sistema.

Existem formas de contornar esta limitação e conseguir instalar o Windows 11. Estas não funcionam em todos os cenários, não sendo também completamente fiáveis e seguras. A própria Microsoft já revelou uma forma, mas alertou para os potenciais problemas associados.

TPM na China não existe por culpa do governo

Este cenário tem sido o problema maior dos utilizadores e agora tem um impacto ainda maior. O caso surge na China, onde o TPM foi proibido há mais de 20 anos pelo próprio governo do país, como medida de proteção para os utilizadores locais.

Para compensar esta proibição, o governo chinês acabou por criar uma alternativa, a que chamou TCM (Trusted Cryptography Module). Este terá, supostamente padrões de segurança mais elevado, mas acabou por ser esquecido pela Microsoft na definição das especificações do Windows 11.

Problema pode ser resolvido em breve

Com esta lacuna, aparentemente propositada, todos os PCs presentes no território chinês estão assim impedidos de atualizar para o novo Windows. Podem fazê-lo, mas não vão ter atualizações, como acontece no resto do planeta.

Sendo o Windows o sistema operativo mais usado na China, é muito provável que uma solução suja muito em breve. A Microsoft já começou a abrir algumas brechas na obrigação do TMP 2.0 e provavelmente aqui conseguirá novamente espaço para abrir mais o Windows 11 aos utilizadores.