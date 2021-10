A Google tem o Chrome em constantes desenvolvimentos, procurando melhorar ainda mais o browser mais usado da Internet. Estas são normalmente alterações que inovam e que trazem novidade para este software em todas as plataformas.

Para mostrar isso mesmo, a gigante das pesquisas tem agora uma novidade. Recupera uma tecnologia da Internet que muitos julgavam estar a desaparecer e tornam-na novamente ativa. O Chrome tem agora a nova função o Seguir que está a abrir a todos.

Esta é uma novidade em que a Google tem estado a apostar há alguns meses. Há várias versões do Chrome que esta pode ser testada, ainda que de forma controlada e muito limitada. A ideia era avaliar a sua usabilidade e a presença de erros e problemas.

Agora essa novidade está finalmente a ser alargada a todos os utilizadores do Chrome. Pouco mudou desde os primeiros testes, continuando a sua funcionalidade a mesma e dando aos utilizadores o acesso a mais informação, de forma direta e concentrada.

Com esta nova funcionalidade Seguir, passa a estar presente uma nova opção no menu do Chrome do Android. Esta permite passar a seguir o site que está a ser visitado, surgindo as novas publicações na página padrão do browser da Google.

Ao lado das propostas da Google para notícias e informação, surge o separador A seguir onde todas as publicações que o utilizador registou passam a ser apresentadas. É ai que todas as novidades surgem e podem ser consultadas.

A Google está a abrir esta novidade de forma alargada para o Chrome do Android. Os utilizadores que ainda não tenham esta opção no final do menu do browser, podem ativá-lo de forma rápida, como já explicámos antes de forma detalhada.

Por agora, a opção Seguir está apenas presente no Chrome que a Google tem criado para o Android. A Google promete que em breve será alargada e passará a ser disponibilizada no iOS, como esperado. Experimentem e vejam como é simples ter ainda mais notícias no smartphone.