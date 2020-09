O Windows XP é um sistema que a Microsoft já matou e enterrou há alguns anos. Sendo considerado por muitos o melhor sistema de sempre, continua a ter taxas de utilização muito elevadas. A resistência à mudança é normal, mas isto pode representar um problema grave.

Ainda mais grave parece ser uma situação que surgiu agora. Segundo algumas fontes revelam, o código fonte do Windows XP foi colocado online e dá assim acesso a tudo o que a Microsoft criou. O problema é que, desta forma, podem ser exploradas novas vulnerabilidades.

Código fonte do Windows XP revelado

Foi em abril de 2019 que a Microsoft terminou oficialmente o suporte ao Windows XP. Este perdia assim a sua validade e passava a ser um sistema operativo morto e sem quaisquer atualizações, quer de funcionalidades, quer de segurança.

Uma informação agora revelada dá conta de que o código fonte do Windows XP surgiu online. Ao todo são 2,97 GB de dados que foram confirmados e que passaram a estar hoje disponíveis como um torrent, publicado no fórum 4chan.

Há mais sistemas da Microsoft expostos

Para além do Windows XP, o pacote de dados será muito maior, 43 GB, e terá também outros sistemas operativos da Microsoft. Fala-se que presentes estão várias versões do DOS, do Windows CE, do Windows NT e o Windows 2000.

Para estes últimos sistemas a questão parece ser diferente. Não está presente o código fonte, mas sim versões mais antigas destes sistemas. Presente está também uma pasta onde estão vários vídeos sobre conspirações contra Bill Gates.

Podem agora surgir muitos problemas

O grande problema aqui é que o Windows XP é ainda muito usado, principalmente na indústria e na banca. Com este código fonte poderá ser simples encontrar vulnerabilidades e explorar falhas que sejam reveladas da sua análise.

Para além deste problema, grave, há ainda a questão do código do Windows 10. Tem-se especulado que partes do código podem ter sido aproveitadas para o sistema mais recente, que ficaria assim também exposto e vulnerável.