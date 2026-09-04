PC vai aquecer mais? Atualização do Windows 11 vai bloquear ferramentas essenciais

A Microsoft prepara uma alteração profunda no do Windows 11 que promete agitar a comunidade de entusiastas de hardware. Na atualização prevista para outubro, o sistema operativo vai ativar de forma automática a funcionalidade de Integridade da Memória. Pretendem reforçar as barreiras contra ataques avançados ao nível do kernel, mas esta medida de proteção traz consequências para quem gosta de ajustar e otimizar o PC.

Milhões de utilizadores em todo o mundo recorrem a técnicas para baixar a voltagem do processador e assim controlar o aquecimento e o consumo energético. Ao impor esta barreira de segurança por omissão, a Microsoft fecha a porta a vários programas que operam em camadas muito profundas do sistema. O impacto faz-se sentir sobretudo em PCs portáteis de jogos e máquinas de alto rendimento, onde cada grau de temperatura conta para manter o desempenho estável.

O fim do undervolt via aplicações populares

A ativação forçada da Integridade da Memória, integrada na Segurança Baseada em Virtualização, entra em conflito direto com apps como o ThrottleStop e o Intel XTU. Estas dependem de privilégios profundos e da desativação de certas camadas de virtualização na BIOS para conseguir comunicar diretamente com o hardware. Com as novas regras de segurança ativas, o Windows 11 passa a bloquear estes controladores por não os considerar livres de potenciais riscos.

Na prática, as configurações manuais de voltagem deixam de ter efeito e os utilizadores perdem a capacidade de manter os chips a funcionar em frequências elevadas com temperaturas contidas. A decisão coloca quem investiu tempo a afinar a máquina perante um dilema complexo, obrigando a ponderar se vale mais a proteção máxima contra ameaças remotas ou a eficiência térmica no dia a dia.

Impacto nos jogos e dilema entre segurança e fluidez

Para além da perda de controlo das voltagens, a camada de Isolamento do Núcleo tem sido alvo de debate frequente devido ao peso que coloca no hardware. Em determinados cenários de jogos exigentes, os testes continuam a demonstrar que a verificação constante de instruções pode traduzir-se numa quebra percetível nas taxas de FPS. Embora em processadores recentes a penalização seja reduzida, em equipamentos com margens térmicas mais apertadas a diferença nota-se de imediato.

Apesar da ativação automática definida pela Microsoft, os utilizadores mantêm a liberdade de aceder às definições de segurança do Windows e desligar o recurso manualmente para recuperar o acesso às ferramentas de afinação. Esta escolha exige cuidados redobrados na navegação e na execução de ficheiros desconhecidos, cabendo a cada pessoa definir as prioridades entre uma fortaleza digital e o rendimento máximo da sua máquina.

Contudo, este cenário volta a evidenciar a postura cada vez mais restritiva da tecnológica na gestão do ecossistema de computadores pessoais. A busca contínua por padrões elevados de proteção tende a afastar o utilizador comum da personalização avançada, transformando o Windows 11 num ambiente mais seguro, mas visivelmente mais fechado aos ajustes dos entusiastas.