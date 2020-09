E finalmente! Eis novidades de Football Manager

Muito boa gente já se deve ter perguntado ao longo dos últimos meses, se este ano haveria Football Manager. Pois, bem! A resposta é sim!

A Sports Interactive confirmou recentemente o jogo, e a sua data de lançamento.

Eis que finalmente chegam novidades de Football Manager, a série de jogos de gestão de um clube de futebol mais completa do mercado.

Segundo a Sports Interactive, FM 21 será lançado a 24 de novembro deste ano aos PCs, Mac e também à Xbox.

Miles Jacobson refere em relação a FM21 que “Football Manager 2021 é um lançamento histórico para o nosso estúdio. Será a edição que vai ser lançada para o maior número de plataformas até à data, permitindo aos jogadores vestirem a pele de treinador, seja no PC, nas consolas nos dispositivos mobile.”

Vejam o enigmático trailer agora revelado para Football Manager 21:

Sim, realmente esta é uma das novidades mais imponentes deste Football Manager 21. A série vai regressar à Xbox com um lançamento em dezembro. E mais. Com a funcionalidade Microsoft’s Play Anywhere poderemos alternar a nossa época desportiva entre a consola e um PC com Windows 10.

Tal como tem sido hábito da Sports Interactive com os lançamentos de FM dos últimos anos, o grosso das novidades ainda estão para vir e serão certamente reveladas gradualmente. Ao longo doas próximas semanas estaremos atentos às novidades.

Fica, no entanto, a questão:

Quais as áreas onde a Sports Interactive conseguiu melhorar substancialmente Football Manager?

Regalias de Pré-reserva

No entanto, já sabemos algo acerca das regalias de quem fizer a pré-reserva do jogo por um revendedor digital participante na campanha.

Além de um desconto de 10% no preço do jogo, quem o fizer, terá ainda acesso antecipado ao jogo que deverá iniciar mais ou menos duas semanas antes do lançamento do jogo.

O jogo será disponibilizado tanto no Steam como na Epic Games Store.

FM Touch 21 será, tal como tem sido nas últimas edições, disponibilizado gratuitamente (PC e Mac) a quem adquira o jogo completo.

FM21 será disponibilizado para PC/Mac a 24 de novembro com um lançamento para Xbox previsto para dezembro.