Uma das grandes novidades que a Microsoft trouxe ao Windows foi o Linux, na forma do WSL. Este sub-sistema garante a união destes dois sistemas de forma única, dando ao utilizador tudo o que precisa sem ter de ter um sistema próprio.

Esta união é melhorada de forma constante, com alterações significativas. Depois desta ter chegado à loja de apps da Microsoft, a gigante do software voltou a trazer novidades que melhoram a presença do Linux no Windows 11.

Foi com o Windows 10 que a Microsoft apresentou ao mundo a integração com o Linux. Este sistema passou a estar disponível no seu sistema operativo e garantia assim o acesso a todas as funcionalidades de desenvolvimento necessárias.

O processo de instalação não era simples, mas ao longo do tempo a Microsoft foi tornado-o mais simples e até intuitivo. O processo evoluiu e o WSL está já na loja de apps da Microsoft, bastando carregar num simples botão para que seja tratado.

Com a build 22518, que apresentámos recentemente, o processo de instalação voltou a ser simplificado, não dependendo agora do acesso direto à loja de apps da Microsoft. Esta melhoria foca-se apenas na instalação e torna este processo mais intuitivo.

Bastará agora correr um simples comando na powershell (wsl.exe –install) para que o processo de instalação decorra diretamente da loja de apps. A mudança de fonte é transparente e automática e não requer que o utilizador faça qualquer alteração nas configurações.

Para além da melhoria na instalação, há mais novidades associadas ao Linux no Windows 11. A passagem da versão de instalação para a versão da loja de apps foi também facilitada. Com um simples comando wsl.exe -update a mudança é realizada de imediato. Com o comando wsl.exe –help todas as opções ficam visíveis.

Esta é uma mudança importante para o Windows 11 e o Linux. Trazer o WSL para a loja de apps da Microsoft facilita toda a instalação e até a chegada de atualizações. A gigante do software mostra novamente que continua a apostar nestas integrações e que vai manter aqui parte do seu foco.