Com o Android 12 pronto, os fabricantes apressam-se a preparar as suas versões e a lanças as necessárias atualizações. Este é o procedimento normal e que cada vez mais nos habituámos a ver neste sistema operativo.

Com versões de testes já lançadas e a serem avaliadas, é agora a hora destas chegaram aos smartphones. A OnePlus já tinha iniciado este processo, mas acabou agora por ter de o reverter, tudo fruto de problemas que surgiram com esta versão do OxygenOS 12.

Foi esta semana que a OnePlus apresentou para os seus utilizadores a nova versão final do OxygenOS 12. Esta estava dedicada ainda só aos OnePlus 9 e 9 Pro, que assim receberiam esta novidade e a mais recente versão do Android da Google.

Havia muito em jogo com esta nova versão do OxygenOS, uma vez que seria a primeira a surgir depois da fusão com o ColorOS. A verdade é que as reações dos utilizadores não foram nada positivas e muitos não ficaram agradados com esta versão.

Agora a OnePlus veio a público reportar que a versão lançada do OxygenOS 12 tem problemas, reportados por muitos utilizadores. A forma de impedir que estes problemas se alastrem a mais utilizadores foi com o cancelamento do lançamento e a sua paragem.

A empresa espera que nos próximos dias corrija todas as falhas reportadas e que lance uma versão sem qualquer problema. Assim que esta surja, a atualização para o OxygenOS 12 será retomada e assim o Android 12 voltará aos planos da OnePlus.

Não existe um único problema relatados, mas sim um lote alargado de funcionalidades que não parecem estar maduras. Para uma versão final e lançada de forma global, esperava-se um pouco mais e sem que coisas simples como menus não bloqueassem. Era até recomendado que fosse feita uma reposição completa após a instalação.

Este não é o primeiro problema relatados com a atualização para o Android 12. Já ontem a Samsung interrompera a chegada da One UI 4 para os Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3, fruto de várias questões associadas a esta atualização.