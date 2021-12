Foi há poucos dias que a Samsung iniciou a atualização para a One UI 4 dos seus novos smartphones dobráveis. Os Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 estavam a receber o Android 12 com todas as novidades, ainda que apenas em alguns mercados.

Esse processo foi agora colocado em pausa, fruto de vários problemas que foram encontrados. A Samsung está já a resolver os problemas encontrados e muito em breve deverá retornar o processo de atualização para a One UI 4 nestes 2 smartphones.

One UI 4 e Android 12 estão mesmo a chegar

Os novos smartphones dobráveis da Samsung são os que estão atualmente a receber a atenção da marca no que toca à atualização para o novo Android 12. A marca teve várias versões de testes da One UI 4 a serem avaliadas, a maioria no seu país natal.

Tudo apontava para que esta versão estivesse estável e pronta a ser usada, dado que não surgiram problemas nos testes. Estes foram de tal forma conclusivos que após algumas semanas a versão final surgiu e estava a ser disponibilizada.

Problemas nos Galaxy Z Fold3 e Z Flip3

Esse processo foi agora colocado em pausa, fruto de vários relatos de problemas com muitos utilizadores. Os mais graves revelam que após instalar a nova versão algumas unidades dos Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 ficaram presos no menu de recuperação ou sem arrancar.

Há ainda outros problemas relatados, como problemas em várias apps ou funcionalidades do próprio Android 12. Noutros casos algo simples como a captura de imagens deixa de ser possível ou não é possível captar fotografias.

Samsung já está a resolver os problemas

A Samsung estará já a tentar resolver estas questões e a preparar uma nova versão da One UI 4. Esta deverá chegar dentro de dias para ser avaliada, sendo depois reiniciado o processo de atualização dos Galaxy Z Fold3 e Z Flip3.

Este não é um bom começo para a atualização do Android 12 nos smartphones da Samsung. O Galaxy S21 não apresentou qualquer problema na versão que recebeu e estas questões não eram esperadas. Ainda assim, e quando chegar à Europa, a One UI 4 nos Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 deverá estar perfeita.