Apesar de ser considerado por muitos como um génio, a verdade é que Elon Musk tem tido muitos problemas por partilhar as suas ideias, nem sempre ortodoxas ou lógicas. Recorre ao Twitter para o fazer, a sua rede social favorita.

Dando continuidade a todas as suas partilhas mais absurdas, o homem forte da Tesla e da SpaceX voltou a pedir a opinião aos seus seguidores. Quer saber a opinião destes sobre abandonar os seus empregos e ser influenciador.

Tem sido interessante seguir as publicações de Elon Musk no Twitter. As ideias que partilha nesta rede social mostram que está constantemente a tentar provocar os seus seguidores e todos os que o acompanham e às criações que vai apresentando.

A mais recente segue a linha de outras anteriores, em que questionava os seguidores sobre o que fazer. Desta vez a ideia é completamente diferente e foca-se nos planos de vida para o futuro, bem como sobre o que fazer a seguir.

A pergunta é simples: "Estou a pensar largar os meus empregos e tornar-me um influenciador a tempo integral, o que acham". Além desta, Elon Musk não forneceu mais informação sobre como poderia fazer esta mudança e nem em que áreas se focaria.

As respostas não demoraram e muitos apoiaram a possível decisão de Elon Musk em abandonar a Tesla, a SpaceX e as restantes empresas onde está presente. Foram até apresentadas ideias e propostas de ajuda para se tornar um YouTuber de sucesso e a ter presença na plataforma OnlyFans.

Claro que outros parecem ter entendido o que Elon Musk pretendia com estas palavras, tendo até brincado com a situação. Ainda assim, os seus mais de 60 milhões de seguidores no Twitter parecem dar-lhe força para que aposte nesta sua nova carreira.

Após questionar a Internet sobre se devia vender 10% das suas ações da Tesla, Elon Musk volta a tentar chocar. Poucos acreditam que estará a ser sincero, mas a verdade é que não perde uma oportunidade de chamar a si a atenção.