Mesmo com requisitos muito específicos para a instalação do Windows 11, a Microsoft resolveu abrir este sistema a muitos utilizadores. Com esta medida acaba por ignorar as suas especificações, ficando a responsabilidade nos utilizadores.

Com a mais recente build do Windows 11, do programa Insider, a Microsoft acaba por recuar e removeu a marca de água que tinha imposto. Para além desta novidade, há outras melhorias que esta versão traz.

Marca de água desaparece do Windows 11

A mais recente versão do Windows 11, dedicada ainda aos Insider, traz uma novidade que muitos procuravam. Vem eliminar, ainda que temporariamente, uma alteração que a Microsoft tinha colocado no Windows e que não era do agrado da maioria dos utilizadores

Em fevereiro deste ano, a Microsoft tinha imposto uma marca de água em todos os PCs que não cumprem os requisitos. Esta era uma forma de recordar aos utilizadores que o seu sistema poderia não estar perfeito e que poderia ter problemas no futuro.

Com a build 22610 do Windows 11, lançada agora, a Microsoft acabou por recuar e remover esta marca de água. Apesar de ser algo que muitos pediam, esta remoção é temporária e poderá regressar numa build posterior, segundo anunciou a Microsoft.

Mais novidades da Microsoft nesta build

Para além desta alteração, esta build do Windows 11 traz mais novidades para serem testadas. A Microsoft refere que há mudanças no Gestor de Tarefas, que agora respeita as cores do sistema nos indicadores. Além disso, o suporte para as ligações WEP e TKIP regressam, ainda que temporariamente.

Há ainda alterações no menu de contexto do Explorado de Ficheiros, com informação mais clara. O modo dedicado aos tablets acabou também por ser removido deste sistema, mas a Microsoft alertou também que poderá em breve trazê-lo de volta.

Esta build e todas as novidades vão ser aprimoradas e preparadas para que sejam a base da próxima grande atualização do Windows 11. A Microsoft espera lançar a versão 22H2 no início do outono, para melhorar ainda mais o seu novo sistema operativo.