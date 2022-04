Depois de 2 anos em que as vendas de smartphones abrandaram, esperava-se que os números começassem a crescer, tal como já se viu em trimestre passados. Os utilizadores mostravam vontade de trocar de equipamentos e as marcas apresentaram as suas novidades.

A realidade parece ser diferente do esperado e os mais recentes dados mostram isso mesmo. As vendas abrandaram e apenas a Apple e o iPhone conseguiram crescer, com todo o universo Android a abrandar mais do que o esperado.

Vendas de smartphones abrandaram de forma global

Como é normal nos finais de trimestre, as empresas como a Counterpoint e a IDC apresentam os seus valores para o mercado dos smartphones. Estes são números que se entendem serem reais e são tomados como guias para o mercado e o seu comportamento.

Os mais recentes resultados apresentados mostram agora uma inversão no que era esperado. Em vez de crescer, o mercado dos smartphones está a abrandar, perto dos 10%. A IDC aponta para uma redução de 8,9% face ao mesmo período de 2021 e a Counterpoint foca-se nos 7% para o mesmo período.

Apple e iPhone escaparam a este cenário

Em ambos os dados apresentados, há uma marca e um equipamento que se destacam pela positiva. Apenas a Apple e o iPhone parecem conseguir inverter este cenário de perda de mercado e conseguiu até crescer os seus números, quando comparado ao início de 2021.

No lado oposto deste cenário temos as marcas associadas ao Android. Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo e muitas outras perderam terreno e estão com as suas quotas de mercado reduzidas face ao que o ano passado lhes proporcionou.

Marcas com Android foram quem mais sofreu

Este cenário não parece resultar de uma situação específica, mas sim de uma conjuntura desfavorável. As fábricas na China voltaram a abrandar a sua produção, os componentes continuam a faltar em muitas situações e até a invasão da Ucrânia parece ter impacto.

Não existe um plano concreto e as previsões provavelmente vão passar ao lado da realidade nos próximos meses. há marcas que estão a conseguir crescer, sendo a Honor e a realme os exemplos mais visíveis. Ainda assim, a Apple e o iPhone são mesmo quem mais se destaca neste cenário pouco positivo no mercado dos smartphones.