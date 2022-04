Clientes da Revolut “forçados” a fazer parte do banco da empresa

A partir do dia 1 de julho, a Revolut já anunciou que irá fundir a Revolut Payments UAB com o Revolut Bank UAB. Tal significa que os clientes Revolut Payments UAB serão movidos para o Revolut Bank UAB.

Esta fusão tem como objetivo garantir que a empresa continue a oferecer novos e incríveis produtos aos clientes, segundo revela em comunicado.

Se é cliente Revolut, fique a saber que a sua conta com o Revolut Payments UAB será transferida para o Revolut Bank UAB. O seu IBAN atual continuará a ser o mesmo. Pode utilizar a sua conta atual para efetuar pagamentos e deter fundos, tal como fazia, revela a empresa.

Os fundos na sua conta atual e, se aplicável, na sua conta de depósito à ordem até 100 000 € serão protegidos pelo Sistema de Garantia de Depósitos. Pode encontrar mais informações sobre o seguro de depósito aqui.

Caso utilize outro serviço ou produto oferecido pelo Revolut Payments UAB (excluindo seguros), a partir de 1 julho de 2022, estes serviços e produtos passarão a ser fornecidos pelo Revolut Bank UAB.

Caso tenha uma subscrição Plus, Premium ou Metal, a partir de 1 de julho, esta subscrição ser-lhe-á fornecida pelo Bank UAB.

Isto significa também que o Bank UAB será o titular da apólice de grupo no que toca ao seu seguro de Proteção diária. A partir de 1 julho de 2022, a Revolut Insurance Europe UAB irá fornecer toda a informação sobre o seu seguro de Proteção diária, assim como responder-lhe a questões que tenha sobre a cobertura.

Apesar das alterações estruturais acima referidas no que toca a mudanças no seguro, a sua cobertura e as condições aplicáveis permanecerão as mesmas. Não será necessário assinar novos documentos de seguro ou realizar alterações a documentos existentes.

De relembrar que os utilizadores dos planos Plus e Premium têm acesso a até duas contas Revolut Junior.

O fintech, lançado em 2015, apresenta-se como uma alternativa digital aos bancos com os quais estamos habituados a lidar. Além da facilidade que promove em fazer transferências, levantamentos e pagamentos no estrangeiro, o serviço permite uma panóplia de outras coisas muito interessantes.

A Revolut Bank UAB é uma instituição de crédito com sede e autorizada na Lituânia que se encontra habilitada, nos termos legais, a operar em Portugal ao abrigo do regime da Livre Prestação de Serviços. Em concreto, ao abrigo do referido regime, esta entidade encontra-se habilitada a aceitar depósitos ou outros fundos reembolsáveis em território nacional.