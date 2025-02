Microsoft prepara app para migrar de dados do Windows 11 para um novo PC

Com o Windows 11, a Microsoft tem procurado criar as ferramentas adicionais que o utilizador necessita. Isso tem sido visto a cada nova atualização e deverá continuar nos próximos meses. A mais recente novidade vem simplificar o processo de migração de dados do Windows 11 para um novo PC, usando uma app.

A tarefa de transferir dados entre um PC antigo e uma máquina nova poderá ser resolvida em breve. Porque até agora, o Windows 11 não oferece nenhuma opção para o fazer. O procedimento, na verdade, só é possível através de software de terceiros. No entanto, as coisas podem mudar muito rapidamente. A Microsoft desenvolve um recurso nativo de transferência de dados para o seu sistema operativo.

No ano passado, ao analisar o código do Windows 11 build 22635.3566 implementado pela Microsoft no canal beta para Insiders, o leaker PhantomOfEarth encontrou uma pista. Ficou claro que a Microsoft estava a trabalhar numa ferramenta deste tipo.

A história podia ter ficado por aqui, mas outro utilizador, @a_donglee, aparentemente também um Insider, conseguiu reconstruir a interface desta suposta aplicação. E com o que agora está disponível, fica claro que servirá mesmo para ser usada na migração de dados no Windows 11 build 22635.4945.

Fica também claro que não se trata de imagens da aplicação real, mas sim de uma reconstrução dos elementos da interface do utilizador que estavam presentes nesta versão do Windows 11. Ainda se conseguiu mostrar como seria a ferramenta de migração nativa do Windows 11 em que a Microsoft trabalha atualmente.

Com base nos elementos que utilizou para reconstruir a interface da ferramenta, a aplicação de migração da Microsoft ofereceria um sistema de transferência de dados sem fios. Ambas as máquinas terão de estar ligadas à mesma rede local antes de serem ligadas uma à outra.

Ainda não existe uma data definida para a disponibilização desta ferramenta. A ferramenta, que parece estar atualmente numa fase de desenvolvimento muito inicial, não deverá chegar durante várias semanas, ou mesmo vários meses, à versão estável do Windows 11.