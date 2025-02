As melhores práticas de segurança para o seu PC: Proteja os seus dados em 2025

Em 2025, a segurança digital é essencial para utilizadores do Windows 10 e 11. Este guia apresenta as melhores práticas para proteger o seu PC, desde o uso do Windows Defender até à navegação segura e chaves digitais, garantindo a máxima proteção dos seus dados.

Para garantir a segurança do seu PC em 2025, abordamos estratégias essenciais, incluindo a proteção com Windows Defender, a importância das atualizações, a segurança nas aplicações do Office, o uso de chaves digitais e a navegação segura. Estas práticas ajudam a manter os seus dados protegidos contra ameaças digitais.

Introdução à segurança para o seu Windows em 2025 A segurança digital tornou-se uma prioridade em 2025, especialmente para utilizadores do Windows 10 e Windows 11. Com o aumento das ameaças cibernéticas, proteger os seus dados é mais essencial do que nunca. Neste artigo, iremos explorar as melhores práticas de segurança para garantir que o seu PC está sempre protegido.

2. Windows Defender: A Primeira Linha de Defesa O Windows Defender continua a ser uma das melhores soluções de segurança integradas no Windows 10 e Windows 11. Com melhorias significativas nos últimos anos, oferece proteção em tempo real contra vírus, malware e ransomware. Como ativar e configurar o Windows Defender Aceda a Definições; Selecione Privacidade e Segurança; Clique em Segurança do Windows e depois em Proteção contra vírus e ameaças; Certifique-se de que todas as opções de proteção estão ativadas.

3. Manter o Sistema Operativo atualizado A Microsoft lança atualizações de segurança regularmente. Para garantir que está protegido, ative as atualizações automáticas do Windows: Aceda a Definições ;

; Vá a Windows Update ;

; Certifique-se de que a opção Obter atualizações automaticamente está ativada. Aproveite as chaves digitais acima para fazer o update para um sistema operativo mais recente ou mesmo alterar para uma chave digital que não deixa vulnerabilidades no seu PC.

4. Proteção das Aplicações do Microsoft Office Os ataques por meio de ficheiros maliciosos do Office são comuns. Para evitar problemas, siga estas recomendações: Ativar a Vista Protegida A Vista Protegida impede a execução de macros maliciosas. Abra uma aplicação do Office (Word, Excel, etc.);

Aceda a Ficheiro > Opções ;

> ; Escolha Centro de Confiança e depois Definições do Centro de Confiança ;

e depois ; Ative a opção Ativar Vista Protegida para ficheiros provenientes da Internet.

5. Utilizar chaves digitais para Software seguro Uma das formas mais seguras de garantir que o seu software está livre de vulnerabilidades é adquirir chaves digitais. Estas permitem ativar o Windows e o Office de forma oficial, garantindo acesso a todas as atualizações e funcionalidades de segurança. Comprar chaves digitais através de fornecedores fiáveis, como a GoodOffer24, é uma excelente forma de garantir que o seu software é original e seguro.

6. Segurança na Navegação na Internet A navegação segura é essencial para evitar ataques de phishing e malware. Algumas práticas recomendadas incluem: Utilizar navegadores seguros como o Microsoft Edge ou Google Chrome;

como o Microsoft Edge ou Google Chrome; Ativar o Windows SmartScreen para bloquear sites maliciosos;

para bloquear sites maliciosos; Evitar clicar em links suspeitos recebidos por email.

7. Utilizar uma VPN para Maior Privacidade Uma VPN protege a sua ligação, impedindo que terceiros espiem os seus dados. Serviços como a NordVPN são recomendados para encriptar a sua conexão e evitar ataques man-in-the-middle.