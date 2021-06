Apesar de ser uma atualização menor, a Microsoft apostou em lançar a última versão do Windows 10 de forma lenta e controlada. Com tantos problemas associados às atualizações, a empresa quis garantir que as situações anormais chegavam ao mínimo de utilizadores, corrigindo-as atempadamente.

Claro que tem como objetivo tornar pública esta nova atualização e isso começou agora. Está suportado com sistemas de inteligência artificial, que assim ajudam a garantir que não existem problemas relevantes neste processo.

Não sendo um processo que tenha corrido de forma pacífica nas últimas versões, as atualizações do Windows 10 têm sido muito mais controladas. Com este controlo aplicado, a Microsoft evita trazer problemas aos utilizadores de forma generalizada, limitando as máquinas onde está presente.

Segundo o que anunciou a Microsoft, esta versão estará já a ser lançada de forma mais abrangente. A gigante do software quer tornar a sua presença mais alargada, sendo por isso aberta a quem tem a versão 20H2 e 2004 instalada nos PCs.

Esta não será apresentada de forma automática, mas fará a instalação direta a quem satisfizer as condições da Microsoft e do Windows 10. Este processo será aproveitado pela Microsoft para treinar os seus sistemas de machine learning, que vão ser úteis no futuro próximo deste processo.

Toda a informação recolhida irá depois ser usada para controlar a forma como a atualização será apresentada aos utilizadores. Irá ser importante para detetar e controlar problemas que surjam no processo e que podem assim bloquear a chegada da atualização a mais máquinas.

Nos próximos dias esta atualização continuará controlada, pelo que poderá não surgir de imediato no Windows 10. Mais tarde, e como esperado, será alargada e abrangerá muitos mais utilizadores até estar presente no máximo de instalações do Windows 10.

Esta é uma informação importante para todos os que usam o Windows 10. Ao chegar a mais máquinas prova-se que a Microsoft tem estado longe de problemas, com uma atualização estável e que não tem problemas conhecidos e que sejam críticos.