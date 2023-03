Mesmo com o seu suporte terminado pela Microsoft, o Windows 7 ainda tem uma presença muito forte no mercado. Com o tempo este sistema tem perdido o suporte de muito software e agora há mais uma que o vai abandonar. A Steam, a conhecida plataforma de jogos, anunciou que em breve deixa de suportar o Windows 7 e outros.

Fim do suporte para o Windows 7

De forma constante as grandes empresas de software têm tomado a decisão de abandonar as versões mais antigas do sistema operativo da Microsoft. Tanto o Windows 7 como o Windows 8 ou o Windows 8.1 são abandonados e as apps perdem as atualizações necessárias para poderem funcionar de forma perfeita.

A Steam é o mais recente a anunciar o fim do seu suporte para estes 3 sistemas da Microsoft. A gigante do software anunciou esta mudança e esclareceu de que forma esta mudança irá acontecer. Tudo está marcado para o dia 1 de janeiro de 2024.

A partir de 1 de janeiro de 2024, a Steam deixará oficialmente de oferecer suporte aos sistemas operativos Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Após essa data, o Steam Client não funcionará mais nessas versões do Windows. Para continuar a executar a Steam e quaisquer jogos ou outros produtos adquiridos através da Steam, os utilizadores vão precisar atualizar para uma versão mais recente do Windows.

As razões apontadas pela Steam para este fim

A Steam justificou também a razão para que este suporte esteja a terminar nessa altura. Segundo o que revelou, esta alteração é necessária, pois os principais recursos da Steam dependem de uma versão incorporada do Google Chrome, que deixou de funcionar em versões mais antigas do Windows.

Para além desta questão que depende de software externo, e que já se sabia ir acontecer, a Steam tem mais uma justificação para o fim do suporte ao Windows 7 e restantes. As versões futuras da Steam vão exigir recursos do Windows e atualizações de segurança presentes apenas no Windows 10 e posterior.

Atenção para o fim do suporte da Microsoft

A recomendação que a Steam é igual à que já vimos surgir de muitas outras empresas que estão a abandonar o Windows 7. Este sistema perdeu o suporte da Microsoft e como tal está exposto a falhas e problemas de segurança que o podem afetar e aos seus utilizadores.

Assim, e de forma natural, deve ser feita a atualização para uma versão mais recente, abandonado o Windows 7 como o Windows 8 ou o Windows 8.1. Os sistemas mais recente garante a segurança e a proteção necessária e são assim suportados pela Steam e muitas outras empresas e as suas apps.