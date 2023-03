O TikTok é uma das aplicações mais usadas em todo o mundo por várias faixas etárias. Mas as polémicas em volta desta rede social chinesa de vídeos curtos são mais do que muitas. Agora, os Estados Unidos acusam o serviço de ser o "cavalo de troia" da China, no sentido de estar presente no país para recolher informações sobre o mesmo.

TikTok é o "cavalo de troia" da China, segundo os EUA

O TikTok rapidamente conquistou a atenção dos utilizadores e hoje é uma das apps mais usadas em todo o mundo. Com alguma facilidade vemos, especialmente entre os mais novos, um smartphone com esta rede social instalada e uma parte significativa da população já tem conta neste serviço. Mas a aplicação chinesa tem estado no centro de muitas polémicas e já começou a ser mesmo bloqueada nalguns dispositivos móveis oficiais do estado de vários países.

Recentemente, os Estados Unidos da América acusaram o TikTok de ser um "cavalo de troia" da China, usado pelo país asiático para vigiar e obter informações da nação norte-americana. Em concreto, foi Rob Joyce, diretor de segurança da Agência de Espionagem dos EUA, que se referiu à popular e controversa aplicação como sendo o emblemático cavalo gigante de madeira construído pelos gregos durante a Guerra de Troia, uma vez que a plataforma chinesa representa muitas preocupações para a segurança norte-americana.

Neste sentido, Joyce defende que o governo dos EUA deve monitorizar e supervisionar constantemente o TikTok de forma a prevenir a existência de problemas de segurança que possam acontecer num futuro próximo.

Recordamos que a aplicação chinesa da ByteDance é usada por mais de 150 milhões de utilizadores mensais apenas nos Estados Unidos. Mas o CEO do TikTok foi recentemente recebido no país liderado por Joe Biden e assegurou que a plataforma não é um "agente da China", tal como pode ler na notícia seguinte.

Leia também: