O Chrome é o browser mais usado na Internet e esta posição foi conquistada ao longo dos anos, não apenas graças ao Android e à sua quase obrigatoriedade. O Windows tem também uma quota parte desta proposta, nas muitas versões deste sistema.

Com o fim do Windows 7, a Google quer também marcar um momento no Chrome e garantir que os utilizadores têm as mais recentes atualizações. Assim, o suporte do Chrome para o Windows 7 termina já no próximo ano e a solução é mesmo atualizar o sistema da Microsoft.

É o fim do Chrome no Windows 7

Mesmo com o fim do suporte para os seus sistemas, a Microsoft tem-se visto com um problema em mãos. Os utilizadores recusam fazer a atualização para as versões mais recentes do Windows, muito por culpa de terem suporte da maioria do seu software.

A Google vai colocar um ponto final nesta situação e anunciou agora o fim do suporte para o Chrome no Windows 7 e no Windows 8.1. Estas versões perdem o suporte total no início de 2023 e nesse momento também o browser deixará de receber atualizações.

Tudo acontece já no início de 2023

Este momento, e do que foi anunciado pela Google nos seus fóruns, chegará em fevereiro de 2023. A versão do Chrome indicada para este fim é a número 110, que se espera que surja no início de 2023. Não é esperado que a gigante das pesquisas reverta esta sua decisão.

Claro que as versões anteriores vão continuar a funcionar no Windows 7 e na versão seguinte, mas não é aconselhado que isso seja usado. Nesta situação os utilizadores vão perder o suporte e potencialmente ficar expostos a falhas e a problemas no Chrome.

Só há uma solução para esta mudança

A solução é mesmo a atualização para o Windows 10 ou para a versão seguinte, algo que a Microsoft provavelmente ainda permite que aconteça de forma gratuita. Só desta maneira os utilizadores garantem as atualizações de segurança, quer do Windows, quer do próprio Chrome.

Esta era uma situação já esperada e que no passado aconteceu com as versões anteriores do sistema da Microsoft. Agora é a vez do Windows 7 e do 8.1 verem o browser da Microsoft perder o suporte necessário. O Chrome chega assim ao fim num dos sistemas mais usados por muitos anos e que é ainda a escolha de muitos.