Chicago será a primeira cidade do mundo a ter táxis aéreos elétricos eVOLT já em 2025

Os veículos elétricos vieram abrir várias portas importantes no segmento automóvel. Através desta tecnologia conseguimos vislumbrar as várias possibilidades num futuro próximo, como carros elétricos voadores. Neste sentido, as informações recentes indicam que Chicago será a primeira cidade do mundo a ter táxis aéreos elétricos eVOLT já no ano de 2025 com rotas comerciais.

Chigado terá os primeiros táxis aéreos elétricos eVOLT

Aquilo que costumávamos ver nos filmes de ficção científica está agora cada vez mais perto de se tornar numa realidade. Era no mundo do cinema que, até agora, víamos tecnologias como carros voadores, robots a servirem pessoas num restaurante, casas inteligentes, entre outros. Mas no dia a dia real esses e outros conceitos já começam a fazer parte das nossas vidas, graças à crescente evolução no mundo tecnológico.

No que respeita aos carros elétricos, este é um conceito comum que vemos nas estradas e, em breve, também será comum vermos carros voadores. Como tal, Chicago anunciou que terá o primeiro serviço de táxis aéreos elétricos eVOLT já em 2025 no aeroporto O'Hare, tornando-se assim na primeira cidade do mundo a ter esta resposta com rotas comerciais. O serviço de táxis aéreos elétricos eVOLT será possível graças à United Airlines e à Archer Aviation, duas empresas que vão ter a responsabilidade de levar o serviço de táxis aéreos para a cidade norte-americana daqui a cerca de dois anos.

Os detalhes revelados indicam que, para já, os percursos serão curtos e o primeiro de todos terá a duração de apenas 10 minutos, o que deverá equivaler a algo como 45 minutos de carro, tornando-se assim numa economia de tempo significativa. Depois disso, deverão ser abertas novas rotas que economizem cerca de 50 minutos comparativamente às viagens de carro tradicional.

Os táxis têm um aspeto futurista e os modelos que serão usados designam-se de Midnight. Estes veículos estão preparados para transportar 4 passageiros e 1 piloto, conseguindo voar a velocidades de até 160 km/hora. Estão otimizados para voos curtos e demoram cerca de 12 minutos a carregar a bateria entre voos. Contam com um total de 6 baterias com arquitetura de 800 volts, sendo que cada uma delas suporta dois motores em simultâneo.

Este conceito inovador vai trazer bastantes benefícios para as cidades, não só porque encurtam o tempo da viagem como também porque promovem a diminuição de trânsito e ruído nas estradas.